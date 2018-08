Operativo de AFIP en Galerías Jardín: secuestro de mercadería y múltiples infracciones

De las 97 actas realizadas, 37 fueron por la no emisión de comprobantes y 60 por diversas infracciones vinculadas a las normas de facturación y registración

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró 97 actas de infracción en un operativo realizado en 150 locales dedicados a la venta de artículos tecnológicos en la Galería Jardín, ubicada en el microcentro porteño.



De las 97 actas realizadas, 37 fueron por la no emisión de comprobantes y 60 por diversas infracciones vinculadas a las normas de facturación y registración. Además, se detectaron 11 empleados no registrados y 1 sin alta temprana.

Parte del material secuestrado



Por su parte, la Aduana secuestró mercadería valuada en más de 500 mil pesos, cuyo origen no pudo ser demostrado. El operativo contó también con personal del Ministerio de Seguridad, Prefectura, Migraciones, ENACOM y el Gobierno de la Ciudad.