Docentes porteños anunciarán medidas de fuerza la semana próxima si no los convocan al diálogo

El Secretario general de UTE, Eduardo López, anunció este viernes en conferencia de prensa que si el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta no convoca a una mesa de diálogo a los docentes de la Ciudad para rediscutir la recomposición salarial debido a la inflación anunciarán nuevas medidas de fuerza.



"Estamos nuevamente aquí para exigirle a Rodríguez Larreta una convocatoria al diálogo. En todas las provincias hay mesas de diálogo. En algunas es fructífero, en otras no se llega a nada pero en todas hay diálogo. En la Ciudad de Buenos Aires, no hay", comenzó el gremialista docente.



El dirigente docente explicó que en los últimos meses los salarios de los maestros perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. "Venimos perdiendo con la inflación 8 puntos permanentemente. La inflación sube por el ascensor y los salarios docentes, por la escalera", dijo.



"En el primer semestre perdimos 16% a 8%. 'Larreta nos dijo, quédense tranquilos les voy a subir el sueldo al 12%', pero la inflación también subió: al 20%", continuó López.



En concreto, anunció que si la semana que viene la Ciudad no los convoca a una mesa de diálogo anunciarán un plan de acción con medidas de fuerza durante el mes de septiembre.



"Lo que queremos anunciar concretamente es que si la semana que viene no ponen fecha a la mesa salarial vamos a continuar con el plan de acción que incluye paros de 24 horas, por mucho más de 24 horas, durante todo el mes de septiembre", expresó y le dio plazo a Larreta para la convocatoria hasta el 31 de agosto.



"Esto es una amenaza, no es un pedido. Ya lo hicimos durante el receso escolar. Hicimos medidas de fuerza masivas y seguimos sin tener respuestas. Las vamos a repetir y las vamos a aumentar, excepto que nos convoque al diálogo", agregó.



Por último, denunció la reducción de las viandas para los niños en las escuelas. "Les sacaron el pan para darles viandas saludables, pero hoy les dan una banana cada tres chicos. Una banana para tres", recalcó.