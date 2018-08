70 allanamientos, 17 "arrepentidos", 2 prófugos y otros números de la causa de los cuadernos

El Centro de Información Judicial publicó un informe del juzgado de Claudio Bonadio con un detalle en lo actuado hasta ahora en la causa basada en los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer del desaparecido Ministerio de Planificación Federal, que revelaron una supuesta trama de sobornos de empresarios a funcionarios de los gobiernos kirchneristas.



Allí se detalla que el expediente cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos y que se han practicado 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.



En total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, susbsitiendo 2 personas con orden de captura.



Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y serán beneficiados con una reducción de pena.



El juez sostuvo que en Argentina funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo", Néstor Kirchner y Cristina Fernández.



En el mismo, confirma "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos".



La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex "número dos" de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.



Tras su difusión, varios empresarios declararon ante el juez como "arrepentidos" y aseguraron que pagaron sobornos, como también algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.