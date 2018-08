"Trabajamos para que no se frenen las obras de PPP, necesitamos que se terminen"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que la causa de los "cuadernos", en la que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, genera "incertidumbre", pero aseveró que el Gobierno está trabajando para que no se frenen las obras de Participación Publico Privada (PPP).



"Estamos trabajando para que no se interrumpan, porque necesitamos que se terminen y que esas cuestiones no afecten a la gente que trabaja en las empresas constructoras", sostuvo en diálogo con radio Continental.



"La corrupción parecía un relato mágico y ahora vemos que es un relato trágico. Que no quede impune es algo maravilloso y solo es posible porque Macri es presidente", agregó.



El funcionario afirmó que "muchas veces los argentinos creemos que no es posible la transformación porque estamos acostumbrados a la corrupción".



Por otro lado, desmintió que exista "falta de confianza" y sostuvo que "hay una gran convicción de que estamos en el camino correcto".



Aunque admitió el contexto económico desfavorable explicó que "tenemos el mayor presupuesto social en la historia del país, estamos acompañando a los más vulnerables" y que "la inflación lamentablemente la tenemos hace 70 años, no la podemos resolver de un día al otro, pero estamos haciendo los cambios estructurales para salir de esta situación".