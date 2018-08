Urtubey: "Hoy daría la sensación de que el peronismo no es una alternativa y tenemos que trabajar para que lo sea"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reconoció este sábado que actualmente "daría la sensación" de que el peronismo "no es una alternativa" para las elecciones presidenciales de 2019, al tiempo que subrayó que "lo primero" que lo diferencia de la senadora nacional Cristina de Kirchner es la "corrupción".



"Todavía no está lanzada de verdad la campaña. Tenemos que prepararnos para ver si el peronismo puede ser una alternativa sustentable en el futuro. Hoy daría la sensación de que no lo es y tenemos que trabajar para que lo sea", sostuvo el referente peronista.



En diálogo con Radio Con Vos, el mandatario norteño remarcó que el PJ tiene que poder "representar la dinámica de la sociedad moderna", ya que advirtió que "el peronismo corre el riesgo de convertirse en una expresión conservadora que busque un viejo orden social que ya no existe más".



Consultado sobre si ese nuevo formato del justicialismo incluiría a la líder de Unidad Ciudadana, el salteño lo descartó: "Definitivamente, creo que no. Tiene una gran legitimidad y un apoyo importante de la sociedad, pero no es lo que el peronismo debe plantear hacia el futuro en la Argentina".



En ese sentido, Urtubey descartó la posibilidad de confluir en un mismo espacio para sumar el caudal electoral de la exmandataria.



"Si representás cosas diferentes y pensás que eso suma, es ingenuo. Si no tenés una mínima coherencia, no se puede ganar nada. Eso es lo que evalúa la sociedad", manifestó.



Al respecto, el gobernador peronista destacó que "lo primero" que lo diferencia de Cristina "es aclarar las cuestiones de corrupción" y cuestionó: "¿Qué propuesta a futuro se puede plantear con un nivel de credibilidad prácticamente nulo?".



"(El presidente Mauricio) Macri y Cristina son dos extremos que la Argentina ha intentado y no nos fue bien. No desconozco la legitimidad de la expresidenta, ni el apoyo que tiene de un sector de la sociedad, pero creo que hay que proponer una alternativa diferente y ganarle", concluyó.