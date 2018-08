Para Schiavoni, el proyecto de extinción de dominio que se votó en el Senado no se podrá aplicar en la causa "cuadernos"

El jefe de la bancada del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, advirtió que el proyecto de extinción de dominio que se votó en la Cámara alta con el impulso del peronismo, en caso de convertirse en ley, no permitiría recuperar las sumas de dinero denunciadas en la causa de los cuadernos.



"Los que piensen que con esta ley la plata de Hotesur y la obra pública se va a recuperar... con esta ley no se podría decomisar. A los cuadernos no se le puede aplicar esta ley", explicó el misionero.



El oficialismo pretende que una vez que el proyecto vuelva a Diputados, allí se imponga la media sanción original que se había logrado con el apoyo del Frente Renovador y que permite que la extinción de dominio se aplique a causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, incluso sin que exista una sentencia penal.



En cambio, la iniciativa modificada que se votó en el Senado no permite la aplicación retroactiva, y además da luz verde al decomiso de los bienes con una condena de primera instancia.



"El proyecto que se aprobó en el Senado, el que no votamos, no va a cumplir con el objetivo de la lucha contra la corrupción y narcotráfico porque sujeta la extinción de dominio a una condena de primera instancia", explicó Schiavoni.



En diálogo con radio Milenium, el misionero defendió la media sanción de Diputados y subrayó que esa iniciativa está inspirada en el sistema colombiano para combate al narcotrafico, lo cual "significa que en un determinado momento de una causa se le sacan todos los bienes a quien esté sospechado de un delito".



"El proyecto de Diputados incorpora otros delitos como enriquecimiento ilícito, corrupción, trata de personas, y es una medida excepcional", agregó.



Por otra parte, Schiavoni ratificó que Cambiemos insistirá con el desafuero de Cristina Kirchner una vez que "la prisión preventiva esté firme".



"En Cambiemos tenemos una posición que vamos a votar los desafueros un vez que las prisiones preventivas estén firmes, confirmada por la Cámara, o no apeladas, porque existen pruebas más que contundentes", indicó.



De todos modos, el dirigente oficialista reconoció que no será una empresa sencilla porque el presidente del interbloque peronista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, sostiene una "doctrina" contraria, que tiene que ver con no impulsar el desafuero hasta tanto no exista una condena firme.



Consultado sobre los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner, Schiavoni rechazó los "condicionamientos" que la senadora del Frente para la Victoria intentó imponerle al Senado para limitar los operativos dispuestos por el juez Claudio Bonadio.



"Nosotros de entrada nos opusimos a los condicionamientos de Cristina. Yo creo que ninguna persona pueda tener este privilegio que para allanar su domicilio tenga que haber esta autorización del Senado. Sí el despacho, porque manejamos documentación sensible", explicó.



Por último, el presidente del Consejo Nacional del PRO negó que el Gobierno tenga injerencia en las decisiones de Bonadio o de cualquier otro magistrado, como denuncia el kirchnerismo: "Muchos de los argumentos del FpV tiene que ver con que Bonadio es un juez funcional y sigue al pie de la letra la dirección del Gobierno, eso no existe más, se está pensando con una foto vieja. Ellos lo están contando cómo lo hubiesen hecho. Hay una cultura que no es tal".



Y remató: "Acá existe independencia de poderes, no hay ningún funcionario nacional que pueda influir con un juez".