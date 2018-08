Pichetto, sobre allanamientos a Cristina: "Debería haber habido veedores de la Justicia"

El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio a propiedades de la expresidenta Cristina de Kirchner y consideró que "era conveniente" que se hubieran incluido "veedores de la Justicia" en los operativos.



"Quisiera saber lo que pasó. No estuve en el lugar, desconozco los motivos por los cuales (el abogado Carlos) Beraldi no estuvo. Debería haber sido conveniente que hubiera habido veedores de la Justicia. El fiscal (Carlos Stornelli) debería haber estado y el juez (Bonadio) también", sostuvo el rionegrino.



Consultado sobre la evolución de las causas de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno anterior, el referente peronista denunció la existencia de "una especie de justicia mediática" y un "adelantamiento de los propios pasos judiciales".



"Si hay algún hecho de corrupción, tendrá que ser juzgado. Hay una especie de justicia mediática y hay un adelantamiento de los propios pasos judiciales. Son temas y valores que hay que volver a rediscutir en la sociedad argentina", manifestó en declaraciones a Radio 10.



Por otra parte, el jefe de la bancada peronista en la Cámara alta defendió la sanción de la ley de extinción de dominio que logró imponer la semana pasada con el apoyo del Frente para la Victoria, y que contrasta con la versión más dura que había aprobado Diputados con el impulso de Cambiemos y el massismo.



"La ley que votó el Senado es responsable. Habla de no tomar atajos. La sentencia es la que puede determinar la extinción de dominio de los bienes. Participaron juristas muy importantes como (Ricardo) Gil Lavedra y (León) Arslanian", planteó Pichetto.