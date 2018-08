Campagnoli: "Se empiezan a probar cosas que se sospechaban desde años"

El fiscal José María Campagnoli celebró el avance de la causa por los cuadernos sobre las supuestas coimas en las obras públicas durante la gestión kirchnerista y sostuvo que "por fin todas esas cosas que se sospechaban desde hace años se empiezan a probar".



"Antes los jueces no podían avanzar en estas cosas. Ahora todos los magistrados están siendo evaluados por la sociedad", destacó el representante del Ministerio Público.



Al participar del programa Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece, Campagnoli opinó que actualmente "hay libertad para investigar" los hechos de corrupción.



"Cuando las cosas no aparecen o la Policía, que depende del Poder Ejecutivo, no actúa, por más que uno quiera investigar, no se puede tener muchos resultados a veces", agregó.



Además, el fiscal se preguntó "por qué no debería" ir presa la expresidente Cristina de Kirchner si "ya tiene cuatro o cinco procesamientos, algunos de ellos por asociación ilícita".



"Todo esto se va sumando a cosas que ya estaban. Ya lo dijo Leonardo Fariña, que el objetivo del matrimonio era saquear el Estado", señaló.



En este sentido, Campagnoli resaltó que la actual senadora nacional "tiene un patrimonio que no se comparece con el de un funcionario público" y remarcó que "la gente se pregunta, con mucha razón, de dónde salió ese dinero".



"La gente mira si corresponde o no la prisión preventiva para Cristina pero se olvida de lo que pasó hace dos o tres años, cuando era muy difícil investigar", cuestionó.