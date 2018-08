Docentes bonaerenses paran por 72 horas desde mañana

Los docentes bonaerenses paralizarán desde mañana y durante 72 horas las escuelas de todo el territorio bonaerense en protesta contra la falta de un acuerdo salarial. El paro será llevado adelante por los docentes tras la convocatoria realizada la semana pasada por el Frente de Unidad de Docentes (FUD) integrado por los gremios Suteba, Udocba, Feb, Sadop, Amet, ante el fracaso en las negociaciones salariales.



Los representantes de los sindicatos se reunieron este lunes en el marco de la comisión de infraestructura del Ministerio de Educación bonaerense (DGCyE) donde reclamaron un plan urgente de mejoras edilicias.



Roberto Baradel, secretario general de Suteba, dijo "le quieren hacer creer a la sociedad que no hay recursos y que los trabajadores de la educación están haciendo esto para desestabilizar al gobierno, pero eso es mentira".



Según dijo el sindicalista, la gestión de María Eugenia Vidal había anunciado que iba a lanzar un programa de contingencia por tendido eléctrico, gas y peligro de derrumbe en las escuelas, pero aún no lo hizo y la situación plantea "urgencias".



Un estudio confeccionado por Suteba indica que el 61,3% de las instalaciones de gas no se encuentra en buen estado en las escuelas públicas y que el 72,2% de las de energía eléctrica se encuentra en malas condiciones.

La vicedirectora y un auxiliar de la escuela 49 de Moreno murieron por la explosión de una estufa



Este reclamo fue en la antesala del paro de 72 horas convocado por el Frente de Unidad Docente bonaerense, que arrancará mañana en la mayoría de las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires.



Los sindicatos docentes de la provincia rechazaron el jueves una nueva oferta salarial de Vidal consistente en una mejora del 19% más 210 pesos de material didáctico. En ese escenario, los maestros llamaron a la huelga de tres días con movilizaciones y asambleas, mientras el Gobierno bonaerense consideró que la medida de fuerza es "descomunal".



El paro, que ya había sido aprobado y estaba suspendido, fue anunciado luego de la reunión que el FUD mantuvo con ministros de la administración de Vidal. La nueva propuesta fue expuesta tras 18 encuentros en los que fracasaron las negociaciones.



Con esa oferta, el salario inicial de un docente ingresante pasaraì de 12.500 a 15.085 pesos, mientras el sueldo promedio pasaraì de 24.659 a 29.659 pesos, acumulando un aumento del 20,3%, teniendo en cuenta que contempla un cargo y medio que representa al docente promedio. Hasta el momento, el Gobierno bonaerense realizó cinco adelantos a cuenta de futuros incrementos.