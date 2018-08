El jefe de la Federal desmintió a Cristina: "No se usaron tóxicos"

El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, rechazó que durante el allanamiento al departamento de la expresidenta Cristina de Kirchner se hayan dejado "tóxicos".



"No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", dijo Rongaglia, al tiempo que señaló que en el procedimiento no se usó ningún "tipo de químicos" y que nadie "puso ni sacó nada que no corresponda".



"El personal que actuó en el allanamiento es súper profesional y actuó de acuerdo al Código Procesal Penal, a la legalidad, como auxiliares de la Justicia. Nadie sacó ni puso nada que no corresponda. Se filmó y se fotografió todo el operativo. Está todo documentado, además hubo presencia de testigos. Confío plenamente en el personal que hizo la diligencia", dijo Roncaglia en declaraciones al canal TN.



Además, aseguró que "la Policía Federal Argentina no se va a ver involucrada en una actividad ilegal".



Me ofrezco a ir al departamento para prender los equipos de aire acondicionado y revisar las habitaciones. La actuación fue legal, no tenemos necesidad de hacer ningún tipo de acciones ilícitas", indicó.



Carlos Beraldi, abogado de la senadora Kirchner, denunció que luego del allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el domicilio de la senadora del barrio porteño de Recoleta habrían aparecido allí sustancias "tóxicas".



Beraldi consideró el episodio como "un hecho de extraordinaria gravedad" y que se detectó, según afirmó, el sábado pasado cuando ingresó al domicilio la persona que "se dedica habitualmente de las tareas del hogar".





El certificado médico de una de las personas supuestamente afectadas por la sustancia tóxica.





Voceros de Cristina de Kirchner difundieron hoy un certificado emitido en el Hospital de Clínicas que indica que uno de sus empleados se vio afectado por un "tóxico de contacto", lo que según señaló la defensa de la exmandataria ocurrió en su departamento del barrio porteño de Recoleta, tras el allanamiento dispuesto por el juez federal Claudio Bonadio.



En el certificado emitido el sábado pasado en el Hospital de Clínicas, se informa que la persona atendida concurrió a ser atendida con "síntomas de irritación en piel y mucosas". El facultativo que firmó el certificado se refirió a la probable exposición a un "tóxico de contacto". Y sugirió "evitar" esa exposición.