Preocupante: el 28% de los motociclistas argentinos no utiliza el casco correctamente

FIA Región IV en Argentina junto a los Automóvil Clubes de Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay, llevaron a cabo un estudio observacional que consistió en analizar las conductas de 18.500 motociclistas en sus respectivos países, con el objetivo de identificar los riesgos e infracciones más frecuentes en este tipo de vehículos. Los resultados, tomados de una muestra de 6.700 motociclistas distribuidos entre CABA, Córdoba, Mendoza, Resistencia, Salta Capital y Provincia de Buenos Aires, señalaron que el 28% de los conductores hacen un mal uso del casco y esto se ve en que casi 3 de cada 10 conductores usan el casco suelto; 2 de cada 10 personas conducen su moto sin casco y uno de cada 10 lleva el casco golpeado.



Respecto al incumplimiento de requisitos básicos para circular es importante resaltar que en Argentina en el año 2017 la cantidad de fallecidos por siniestros que involucran motos fue de 1.785, de acuerdo a los datos del Anuario Estadístico de siniestralidad vial Año 2017, de la Dirección Nacional de Observatorio Vial.



Según los resultados del estudio, los conductores realizan un incumplimiento de los requisitos básicos para circular por las calles, lo que representa un riesgo significativo para ellos mismos, conductores de otros vehículos y peatones. Entre los datos más destacados, el 16% de los motociclistas va sin luces y el 15% de los motociclistas circula sin espejos.



En cuanto a infracciones y ocupantes, las más usuales en el país son: sólo el 7 de cada 10 de los acompañantes en motos lleva casco; el 13% frena sobre la senda peatonal; el 12% circula entre carriles; el 2% cruza en rojo.



Por otro lado, si bien el uso de ropa reflectiva no es un requisito legal en nuestro país, constituye una medida preventiva muy útil, dado que proporciona mayor visibilidad en la vía pública que más del 88% de los conductores no la utiliza.



Por otro lado, a nivel regional, las conclusiones más destacadas son las siguientes: más del 30% de los conductores de motos no usa el casco como corresponde, lo cual representa un grave peligro; las infracciones más frecuentes son circular entre carriles y frenar sobre la senda peatonal (18% y 19%, respectivamente); transitar sin luces y espejos es un incumplimiento común en los países evaluados, alcanzando en promedio el 47%, aunque llama la atención que en Bolivia este ítem supera el 82% y dos de cada diez conductores circula con acompañantes y el 68% de ellos utiliza casco.



"El casco es el principal elemento protector para los motociclistas, sin embargo, 3 de cada 10 conductores de moto de la región lo usan incorrectamente. Esto debe instarnos a reforzar las campañas de prevención y concientización para buscar disminuir los índices de mortalidad vial", concluyó Leandro Perillo, Gerente de Movilidad y Políticas Públicas de FIA Región IV.



"Es importante ser conscientes de la situación vial actual de nuestro país para tomar medidas adecuadas al respecto y evitar las consecuencias del incumplimiento de los requisitos básicos, tanto para los conductores de las motocicletas, como para los peatones", resaltó Pablo Azorin, Jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente de FIA Región IV.