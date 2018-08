La ministra de Educación de San Luis se defendió luego de la difusión del video tras fumar marihuana

Un video de la ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza, contando los efectos de fumar marihuana en Ámsterdam generó polémica en las redes sociales luego de que se difundiera. Ahora la funcionaria salió a defenderse y dijo que está a disposición su renuncia.



"Esta situación fue en mi ámbito de mi intimidad, como ya saben se buscó adjudicarme distintas adicciones que no tengo con la intención de desacreditarme, sucedió hace casi un año en mi luna de miel. Por supuesto que sí me arrepiento de haberlo hecho, por más que haya sido en mi intimidad y haya formado parte de mi vida privada y sé que muchas personas se ofendieron y les pido disculpas por la situación", expresó en declaraciones que recoge el Diario de La República.



Spinuzza aclaró que no fue ella quien difundió el video en sus redes sociales, sino que se filtró luego de que le hackearan un mail personal.



• El video



"Buenos noches, acá estamos con Juan, fumados, aunque ya se nos pasó", contó la funcionaria nacional en el video que envió a un grupo privado durante un viaje por la capital de los Países Bajos, en donde consumir cannabis sativa es legal.



En las imágenes se ve a la integrante del Gabinete del gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, en un yate y contando los detalles de su estadía en Ámsterdam.



"Fuimos al centro, recorrimos, entramos en tres negocios, salimos y nos dimos cuenta de que nos gastamos 7.000 pesos en pelotudeces: semillas, juguetes para las nenas, regalitos, alguna cosa más para llevar y nada más", explica Spinuzza.



Y agrega: "Salimos de ahí y nos fuimos al coffee shop a comprar marihuana. Después fuimos a caminar por el Barrio Rojo y entramos a los sexshop. Vimos algunas pelotudeces, algunas estaban bien copadas pero muy caras, así que las dejamos ahí nomás".



Luego de que se difundieran las imágenes, la funcionaria de San Luis fue duramente criticada por algunos usuarios en las redes sociales, aunque otros la respaldaron y reclamaron que en la Argentina se debate la despenalización de la tenencia y el autocultivo de marihuana.