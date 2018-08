Desde hoy dejarán de funcionar en todo el país los celulares robados

Hay 23,34 millones de personas en Argentina, más de la población del país, que tiene teléfonos celulares y se estima que, en 2017, se robaban 4.000 smartphones por día. Y como se trata de un delito habitual en la vía pública, a través de una iniciativa del Gobierno de la Ciudad decidieron empezar a actuar para poder mitigar el problema.



A partir de este martes todos los celulares que sean denunciados como robados, perdidos o falsificados serán bloqueados y no funcionarán en ninguna red del país.



¿Cómo? A través de una lista negra. Cuando alguien con un celular que forme parte de esa nómina tenga la intención de cambiarle el SIM, la compañía lo detectará y lo bloqueará de manera automática.







Para abordar este problema se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea "inválido".



La iniciativa, según informó el diario La Nación, está siendo llevada a cabo en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones.



Por ahora se están realizando, en promedio, seis clausuras por semana de este tipo de comercios dedicados a la venta de teléfonos para impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.



¿Cómo saber cuál es tu número de IMEI? Si tenés un teléfono con Android es de lo más simple. Solo hay que ingresar el código *#06# y automáticamente aparecerá en pantalla. En el caso de quienes tengan un iPhone, tienen que ingresar a Configuración > General > Información y buscar el número en cuestión.



¿Cómo saber si el celular que estás por comprar está en la lista negra? Si querés comprar un teléfono usado y que no estás seguro de su procedencia, podés chequear en la página de Enacom, con el número de IMEI, si no está bloqueado.



¿Cómo hacer la denuncia para informar que tu celular fue robado? Si, lamentablemente, fuiste víctima de un acto delictivo y te sacaron el teléfono, tenés que llamar para reportarlo al *910. Para que forme parte de la lista negra y que pueda ser bloqueado, tenés que tener el IMEI.