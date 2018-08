Tras rebote técnico, la bolsa porteña cae un 0,5%

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) retrocede un 0,5% este martes hasta las 25.318,25 unidades.





Ayer, el panel líder avanzó un 1,1% hasta las 25.435,39 unidades y cortó miniracha de dos bajas consecutivas, en medio de la expectativa por el trascendido periodístico de posibles negociaciones para financiamiento externo adicional.





Las principales subas fueron registradas por las acciones de Transportadora de Gas del Norte (7,6%), YPF (5,1%) y Petrobras (3,4%). En tanto, las caídas más importantes fueron anotadas por los títulos de Valores S.A. (-4,1%), Metrogas (-3,25%) y BYMA (-2,9%)





El rebote se produjo tras los trascendidos de que el Gobierno nacional estaría negociando un importante préstamo con bancos privados internacionales y el Tesoro de Estados Unidos en busca de completar el programa financiero 2019 y así despejar las dudas crediticias.



"La novedad tuvo una positiva repercusión entre los activos locales, más allá de que el principal 'termómetro' para medir su éxito sería una fuerte contracción del riesgo desde los elevadísimos 700 puntos básicos", destacó el economista Gustavo Ber a ámbito.com.





La plaza local acompañó, además, el buen andar que exhibieron los mercados de referencia a raíz el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. El índice industrial Dow Jones avanzó 1,01% a 26.049,64 puntos. Es la primera vez desde febrero que el Dow supera los 26.000 puntos.





Durante la rueda, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, informó que pidió al Fondo Monetario Internacional para que libere en septiembre los u$s 3.000 millones previstos en el acuerdo Stand By y se remueva del acuerdo un plan para que el Tesoro recompre letras intransferibles que actualmente están en manos del BCRA, por u$s 3.125 millones trimestrales (una cifra que acumularía u$s 15.000 millones hasta fin del 2019).



El riesgo país, medido por el JP Morgan, bajó 1,7% a 688 puntos básicos.





• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (contra pesos) operaron con resultados positivos. En este sentido, el Bonar subió un 0,7%, el Bonar 2020 avanzó un 0,8% y el Discount bajo ley argentina trepó un 0,4%.



A su vez, el riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan subió diez unidades a 700 puntos básicos, un 0,6%.