Los trabajadores patagónicos lideran el ranking salarial argentino

Los trabajadores patagónicos y porteños encabezan el ranking salarial argentino. Según el último informe de la consultora de economía y finanzas Robinson y Asociados con datos oficiales de marzo pasado, los empleados de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y la ciudad de Buenos Aires ganan más dinero que el promedio general de todo el país. Como contrapartida, los misioneros, riojanos y santiagueños son los que menos cobran.



El análisis de coyuntura firmado por los economistas Eduardo Robinson, Paula Mejail y Jessica Petrino ubicó a los santacruceños en lo más alto de la escala salarial, con una remuneración de $ 49.800 por mes. Le siguen los fueguinos ($ 44.051); los neuquinos ($ 42.908) y los chubutenses, con $ 42.231. No es casualidad.



En esas cuatro provincias los trabajadores reciben elevados plus salariales por "zona desfavorable" y lejanía a los grandes centros urbanos. Pero además, un sector importante de la población sureña se dedica a las actividades mejor rentadas de la Argentina (ver más abajo).



El reporte estadístico de los expertos tucumanos señaló además que los capitalinos percibieron en promedio en marzo unos $ 33.918 mensuales, apenas por arriba del nivel nacional, que se ubicó en el sexto lugar con $ 29.555. Los números del SIPA de mayo pasado marcaron un descenso de la remuneración promedio a $ 29.476. Las últimas cinco posiciones son para Tucumán ($ 20.586), Corrientes ($ 18.934), Misiones ($ 18.975), La Rioja ($ 19.438) y Santiago del Estero ($ 20.139).







• Sector por sector



Sin retenciones a la minería y con los sucesivos aumentos de tarifas en los servicios públicos, los sectores de explotación de minas y canteras y los trabajos en el suministro de gas, electricidad y agua figuran en lo más alto de ranking salarial argentino de marzo. Los mineros ganan unos $ 90.027 mensuales, mientras que los empleados de las generadoras y proveedoras de servicios básicos reciben $ 70.302.



Los tres rubros que menos dinero cobran son Enseñanza $ 16.535; Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, con $ 16.136, y las prestaciones en Hoteles y Restaurantes, con $ 15.893.







• Economía en crisis



Más allá de la cuestión salarial, los analistas de Robinson advirtieron en el informe de coyuntura que a dos meses de iniciado el programa con el FMI lo objetivos están lejos de cumplirse. "Hasta la fecha, el programa con el FMI no logró frenar la corrida contra el peso, las tasas de interés continúan subiendo y no se logra recuperar credibilidad. La inflación no cede y no está clara la hoja de ruta para mejorar las expectativas", alertaron.



"El Gobierno y los agentes económicos saben que el problema es cómo reencauzar el desbordado gasto público. Pero, por delante hay un proceso de negociación de carácter político que produce dudas", agregaron, y explicaron que el sector productivo "experimenta un freno y se asienta la recesión" y consideraron que la obra pública "pierde" dinámica y eso impacta en las actividades conexas.



El estudio destacó a la vez que "continúa el apoyo internacional" al rumbo de la economía y celebraron que los técnicos del FMI de visita en el país "evalúan positivamente" la marcha del programa, confiados en que la inflación irá desacelerándose y que se logrará el apuntalamiento fiscal.



"Lo que viene en materia económica depende en gran medida de la evolución del contexto internacional. Hasta que no haya cierta estabilidad en los mercados externos, a esta altura es claro que la Argentina sufrirá más los embates", remarcaron los economistas y pusieron énfasis en la necesidad de que el Gobierno nacional cuente con un Presupuesto 2019 aprobado, misión que el denominado sindicalismo "combativo" se propone evitar.



"Hay elevadas probabilidades que puedan lograrse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en relación al presupuesto 2019. Se basa en que sin acuerdo, pierden todos porque se acentuarán los problemas", afirmaron desde la consultora.



En Robinson creen que la economía seguirá en terreno negativo. "Nos se puede determinar la magnitud de la recesión ni por cuánto tiempo se prolongará. Las expectativas para empezar la reactivación están puestas en el sector agrícola, con un significativo nivel de cosecha que superaría los 130 millones de toneladas", sostuvieron.



Por último, detallaron los cuatro factores por los cuales la economía está en crisis.



1) Prolongada inestabilidad de las variables financieras.



2) El programa de contingencia con el FMI no logró recomponer credibilidad externa, de hecho no cede el indicador riesgo país.



3) Fuerte desaceleración del consumo y de la inversión.



4) El sector externo no logra compensar las debilidades de las variables internas.



"Estamos ante una crisis que podrá irse disipando en la medida que haya consensos políticos por el rumbo de la economía", concluyeron.