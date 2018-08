Cuadernos, FMI, y recesión económica, trasfondo de una nueva cumbre del Council de las Américas

Los principales líderes políticos y empresarios se darán cita este jueves en el Hotel Alvear, donde una nueva edición del Council de las Américas tendrá lugar desde temprano para analizar la actualidad económica del país y del mundo.



Impulsado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en asociación con la Americas Society/Council of the Americas, el foro reúne año tras año a los miembros del Gabinete, gobernadores, y empresarios nacionales e internacionales, y si bien hay un programa oficial, como se sabe, el pulso de la coyuntura actual se mide en los pasillos del Alvear, donde se prevé que prime la agenda de los últimos días: el alza sostenida del dólar, la trama de presuntas coimas en la obra pública, y los anuncios en torno al acuerdo con el FMI, entre otros temas acuciantes.



Según puedo saber este medio, se esperan cerca de 800 asistentes, que se congregarán desde temprano: a las 8 estarán listas las mesas para recibir a quienes pagaron hasta u$s 170 dólares la acreditación. Media hora más tarde, el jefe de Gabinete Marcos Peña será el encargado de inaugurar formalmente la cumbre.



Por el Gobierno se esperan además discursos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez; el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra; Dante Sica, Ministro de Producción; Javier Iguacel, Ministro de Energía; y Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.



Por parte de los gobernadores, se harán presentes dos figuras fuertes de cara a las elecciones de 2019: Juan Manuel Urtubey por Salta y Alfredo Cornejo por Mendoza. Hace una semana, ambos se reunieron en Mendoza y coincidieron en la necesidad de "colaborar" para que "la gente tenga resultados".



Respecto a los empresarios que se harán presentes, ninguno de los disertantes anunciados forma parte de la trama de las presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, pero se sabe que el tema saldrá a flote en los breaks del encuentro. Así al menos ocurrió en los últimos eventos similares, como por ejemplo el PreColoquio IDEA, que hace dos semanas se llevó a cabo en Rosario.



Está previsto que participen de Raúl Padilla; Presidente de América del Sur y Sugar & Bioenergy, Bunge Limited; Gustavo Rincón, Vicepresidente Mercosur de Kellogg Company; Carlos Zarlenga, Presidente de General Motors Mercosur; Patricia Menéndez-Cambo, Vicepresidenta de Greenberg Traurig, LLP; Julia Pomares, Directora Ejecutiva de CIPECC, la Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal y el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Jorge Di Fiori.