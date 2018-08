Español: "El mercado lee que los fondos del FMI no alcanzan y mantiene una visión negativa"

La exsubsecretaria de Comercio Exterior Paula Español vinculó la escalada del dólar a $ 34,48 con el mensaje de dos minutos que trasmitió este miércoles Mauricio Macri para intentar recuperar la confianza en los mercados.



"Las turbulencias tiene que ver con el escueto mensaje del Presidente, sin mucho detalle, que no alcanzó para calmar a los mercados", opinó Español en diálogo con ámbito.com.



"En este momento y con este modelo, la Argentina tiene una fragilidad estructural por la necesidad de financiamiento externo que tiene. El año pasado el déficit de cuenta corriente alcanzó casi el 5% (del PBI) y en lo que va del gobierno de Macri la fuga de capitales lleva acumulada unos u$s 50.000 millones y se le suma una reversión de los capitales financieros", describió la especialista.



Según Español, hoy el Gobierno tiene una necesidad de financiamiento externo "muy elevada", que se percibe como una "fragilidad" muy fuerte. "El financiamiento del FMI no alcanzaba y es posible que no alcance para cubrir todas esas necesidades y el mercado lo lee y mantiene una visión negativa", consideró la directora de la consultora económica Radar.



Por ese mismo motivo, tampoco se recupera la confianza interna. "(La pérdida) se visualiza en que no baja el Riesgo País, que rozó los 700 puntos, y tampoco en la confianza interna, porque la fuga de capitales alcanzó en los primeros siete del mes los u$s 20.000 millones", recordó la especialista.



"Tenemos un mundo complejo, pero esta situación de fragilidad estructural hace que cualquier pequeño movimiento impacte mucho más fuerte y más acentuado que a cualquier otro país. Sopla un aire frío y nosotros nos agarramos una neumonía, y eso es reflejo de la exposición a la necesidad de financiamiento externo que tiene la Argentina hoy", reflexionó.



Por último, Español ven un panorama sombrío, si no hay un drástico cambio de rumbo, tras el enorme endeudamiento que propició la gestión actual. "Esto no va a cambiar por más anuncio que haya, porque es un problema que va a enfrenar el país este año, el que viene y probablemente por unos años más", remarcó.