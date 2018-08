Lo que viene: analistas ponen la mira en la inflación, los vencimientos de deuda y un posible overshooting

La city porteña volvió a vivir otra jornada financiera frenética. El billete verde anotó su séptima suba al hilo. En el mercado mayorista, la divisa saltó 8,4% y superó por primera vez en tan solo una rueda los $ 32, y los $ 33, para cerrar en los inéditos $ 34. Como era de esperarse, los principales analistas financieros no tardaron en comentar la escalada del dólar y abrieron sus apuestas sobre lo que podría suceder en los próximos días.



El exviceministro de Economía Carlos Rodríguez aseguró que "lo más sabio es esperar que la cosa siga y esperar el overshooting". En ese contexto, el economista sostuvo que "podría haber otras salidas pero Cambiemos carece de idoneidad para implementar nada". Asimismo, el analista financiero Christian Buteler consideró que "si esto no te hace meter un cambio, nada lo hará".



Por su parte, Miguel Boggiano consideró que el dólar "probablemente continúe con su camino alcista" por lo que anticipó que se "va a generar nuevas oportunidades de compra en dólar futuro".



En tanto, Martín Vauthier sostuvo que la situación en materia cambiara y de confianza de los mercados "es crítica" pero que "está lejos de ser 2001". En ese sentido, el director de la consultora EcoGo señaló que "el sistema financiero no está dolarizado y los vencimientos en dólares son muy bajos como para pensar en un default".



Con esta nueva devaluación del peso, los interrogantes de los analistas también apuntaron hacia la inflación futura. En ese contexto, Amilcar Collante lanzó: "El dólar subió 100% en un año. ¿Cuánto será la inflación de 2018?".





El dolar subió 100% en un año ¿Cuanto sera la inflación de 2018? — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) 29 de agosto de 2018



No sirve vender tímidamente reservas para contener el dólar tras anuncio del presidente con precios de los bonos cayendo (riesgo país en alza) y tasa en 45% por dudas en torno al programa financiero. — Federico Furiase (@FedericoFuriase) 29 de agosto de 2018



Hoy con un volumen de u$s 689 millones y luego de una suba de 80% en un año, de tasas de política económica de 45%, de subir encajes, de intervenir tanto en el mercado de spot como en el de futuros el dólar subió un 8,45%

Si esto no te hace meter un cambio nada lo hará — Christian Buteler (@cbuteler) 29 de agosto de 2018

Más allá de todo, es importante que actuemos con responsabilidad. La situación en materia cambiaria y de confianza es crítica, pero esto está lejos de ser 2001. El sistema financiero no está dolarizado y los vencimientos en USD son muy bajos como para pensar en un default. — Martín Vauthier (@martinvauthier) 29 de agosto de 2018

Ahora me parece que lo mas sabio es esperar que la cosa siga y esperar el overshooting. Podria haber otras salidas, pero Cambiemos carece de idoneidad para implementar nada. — Carlos Rodriguez (@carod2015) 29 de agosto de 2018

Los intelectuales del gradualismo, terminaron propinando a la ciudadanía argentina uno de los shocks licuatorios mas enormes que ha tenido en su historia. Debate culminado: el gradualismo terminó irónicamente en el peor de los shocks. ERA SHOCK y así fue — Sherman (@germanfermo) 29 de agosto de 2018



La cotización del dólar es el termómetro de la mala praxis y el pésimo programa económico del gobierno. No se puede saber, pero probablemente alrededor de un cuarto del tipo de cambio sea torpeza macroeconómica. Me parece que me quedo corto...váyase a saber. — Diego Giacomini (@GiacoDiego) 29 de agosto de 2018



El dólar puede tener un freno intermedio acá "en esta zona". Pero muy probablemente continúe después su camino alcista. Esto va a generar nuevas oportunidades de compra en dólar futuro. Los interesados en el informe que vamos a hacer, comenten este tweet. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) 29 de agosto de 2018