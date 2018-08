Argentina, el patito más feo de los emergentes

Argentina vive a contramano del mundo. Mientras en el mundo el dólar baja o se mantiene relativamente estable, en nuestro país sube sin encontrar un techo. Por lo pronto, la jornada financiera de este miércoles en la city porteña dejó al peso en su piso histórico: la cotización del billete verde voló un 7,5% y llegó a los $34,48.



La depreciación de la moneda argentina fue la más alta en un día donde la depreciación monetaria no fue la protagonista del mercado internacional. Incluso Turquía, protagonista de las últimas turbulencias cambiaras, se mantuvo por debajo de la Argentina y la lira turca cerró este miércoles con una desvalorización de 3%.



En lo que respecta a la región, el real brasileño registró una apreciación del 0,42% respecto al dólar. En igual sentido, en México el peso recuperó un 0,60% frente al billete estadounidense.



En tanto, en Chile la devaluación del peso chileno frente al dólar fue sólo del 0,56%, mientras que en Colombia el billete local avanzó un 0,38%. En tanto, el sol peruano no registró cambios en el mercado de cambios respecto al dólar.



En el resto de los países emergentes más destacados también se registraron devaluaciones pero que en su mayoría no alcanzaron el 1%. Por tal caso, el rublo ruso apenas se depreció un 0,16%, mientras que en China, Sudáfrica e India la depreciación monetaria alcanzó el 0,27%, el 0,88% y el 0,69%, respectivamente.