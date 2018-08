Miguel Bein: "Faltan muchos dólares y por eso el precio seguirá subiendo"

"Estamos en un contexto donde faltan muchos dólares y por eso el precio seguirá subiendo", resumió el economista Miguel Bein para explicar la dinámica en que ingresó el tipo de cambio en la Argentina. Según su punto de vista, el Gobierno está pagando el costo del endeudamiento excesivo de los primeros dos años de gestión de Mauricio Macri. Eso le permitió darse el lujo de demorar el ajuste que ahora se está precipitando: "El supuesto gradualismo fue inacción y el mercado se dio cuenta", planteó.



Miguel Bein trazó un análisis de la situación económica ayer al mediodía, durante la presentación de la segunda edición del programa de co-innovación del Banco Industrial, entidad que lo tiene como analista principal desde hace años.



Mientras Bein hablaba en un piso 9 de la city porteña, el precio del dólar escalaba por encima de los $34, desactualizando todos los pronósticos, incluso el de Bein que lo situaba en $36 para diciembre próximo. Estos son los principales comentarios textuales que hizo el economista respecto del dólar:



-¿Por qué la Argentina perdió el acceso al crédito internacional? Pasa que cuando lo recuperamos inundamos el mercado mundial de bonos por u$s40.000 millones. Y lo perdimos porque el gradualismo fue inacción y no se hizo nada para bajar la necesidad de financiamiento.



-El dólar no tiene techo porque no hay un precio a partir del cual los argentinos estén dispuestos a vender. Sólo cuando se queda quieto un tiempo dejamos de ahorrar en dólares y nos pasamos a las tasas altas en pesos, para después volver al dólar.



-¿Y cuándo se va a quedar quieto? Cuando el mercado interprete que sobran dólares o que hay una cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Hasta el año pasado, el Gobierno usaba unos u$s20.000 millones del crédito externo para cubrir gastos en pesos y esos dólares iban al mercado y sobraban billetes. Así el precio no subía. Pero eso este año no está porque ahora nadie te presta. Y además la sequía le quitó otros us$8.000 millones, de manera que este año te faltan casi 30.000 millones y por eso el precio no se quedará quieto.



-El FMI complicó más las cosas porque no permite la intervención del Banco Central en el mercado. No poder intervenir o usar las reservas significa un dólar para arriba y el mercado actúa en consecuencia. El programa con el FMI fue mal negociado. En este contexto, faltan muchos dólares y por eso el precio seguirá subiendo.



-El dólar alto no voltea bancos, porque no hay descalce de monedas como en 2001. Pero voltea la reactivación y voltea proyectos políticos. Además, el dólar alto es enemigo del programa fiscal porque genera inflación y caída de consumo. Y eso se traduce en una caída de la recaudación impositiva.



-Somos esclavos de la lógica del endeudamiento de 2016 y 2017. Emitías deuda y te sobraban dólares. Ahora no hay quien te preste. Ahora el dólar sube porque nadie vende frente a la suba y porque desde el FMI no te permiten usar reservas.



-Las perspectivas de financiamiento para 2019 se ven mejores, sobre todo si el clima es normal y no afecta a la cosecha. Esto permitiría recuperar unos u$s8.000 millones que si se le suma el adelantamiento de desembolsos del FMI por unos u$s16.000 millones, te permite llegar sin problemas a 2020 con la deuda performing.



-Por otro lado, el dólar alto te reduce el déficit de cuenta corriente, sobre todo por turismo al exterior, menos remesas de utilidades y caída de importaciones.