Por primera vez desde la Convertibilidad, el peso vale menos que el uruguayo

La brusca devaluación del peso argentino produjo un hecho inédito en más de 26 años: vale menos que el uruguayo. Esto ocurre por primera vez desde la Ley de Convertibilidad sancionada el 1 de enero de 1992.



En las casas de cambio relevadas por ámbito.com hoy con $ 1 se compran $ 0,94 uruguayos en promedio. En ese sentido, operadores estiman que el dólar no tiene techo y que el peso puede seguir perdiendo respecto a monedas de la región.



Cabe recordar que el Gobierno anunció el miércoles que acordó con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de fondos para tranquilizar a los mercados en medio de rumores de que el país no podría enfrentar sus obligaciones financieras, pero el mensaje no convenció, ya que la devaluación del peso se agudizó.



En un mensaje grabado y difundido por redes sociales, el presidente Mauricio Macri comunicó que "hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo". El presidente no especificó el monto del adelanto ni cuándo se concretará. Tampoco dio precisiones sobre el programa financiero.



Según analistas, esa falta de precisiones inquietó al mercado cambiario, ya que el peso profundizó la tendencia a la baja de las últimas semanas. Así, el dólar cerró el miércoles a $ 34,48, un 7% más respecto al cierre del martes, según el promedio de ámbito.com.



Tras el cierre de los mercados, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ratificó su "apoyo a los esfuerzos de política de Argentina y nuestra disposición a ayudar al gobierno", según un comunicado difundido por el organismo de crédito.



La funcionaria adelantó que el organismo reexaminará el programa financiero acordado con el gobierno en junio atendiendo "a condiciones más adversas en los mercados internacionales que no se habían anticipado" en aquel momento.