Kiguel: "El tipo de cambio está bajo una presión tremenda, parece incontrolable"

El economista Miguel Kiguel se refirió a la frenética suba en la cotización del dólar de las últimas horas y alertó que el tipo de cambio "parece incontrolable" porque se encuentra "ante una presión tremenda", aunque estimó que "los temores pasan más por cómo el Gobierno maneja la crisis que por la economía en sí misma".



"En alguna medida esto me sorprendió. El tipo de campo parece incontrolable. Cuando hay corridas de este tipo y uno mira los números económicos hay problemas de fondo importantes en el déficit fiscal, la cuenta corriente, la capacidad de pago del país. Pero con el programa con el Fondo Monetario parecía que se habían encaminado los números", explicó en declaraciones a radio Continental.



"El tipo de cambio está nuevamente bajo una presión tremenda, el riesgo país sigue subiendo y no hay una respuesta muy clara a lo que pasa: los temores pasan más por cómo el Gobierno maneja la crisis que por la economía en sí misma", agregó.



En su opinión, "hay un tema de liderazgo que no se ve, están muy atomizadas las decisiones. Si el Gobierno lo maneja razonablemente puede coordinar con los gobernadores más racionales del peronismo, porque a ellos también les duele en sus provincias".



"Macri tiene una idea de dónde quiere ir, pero hay veces que hay que repensar y encaminar la política y la economía en una dirección un poco diferente", sostuvo Kiguel, aunque avizoró que "es una situación que se va a revertir".



"En su momento no se explicó la gravedad de la situación y hubo cosas que no se quisieron hacer y hay que hacerlas más tarde y con un pueblo con menos paciencia. Pero de a poco volverá la calma, lo primero que hay que hacer es apagar el fuego y resolver el tema financiero", concluyó.