La Cámara de la Construcción pidió "calmar al mercado lo antes posible"

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo que "hay que calmar al mercado lo antes posible", porque "las fluctuaciones cambiarias no ayudan a la marcha económica de ninguna actividad, en particular a la nuestra".



"Todo el mundo coincide en que este es un momento complicado. Las fluctuaciones en el mercado cambiario no ayudan a la marcha económica de cualquier actividad, en particular la nuestra. Me parece que hay que calmar el mercado lo antes posible", amplió ante la consulta de ambito.com en el Council de las Américas, que se celebró este jueves en la ciudad de Buenos Aires.



En momentos en que la cotización del dólar oscilaba en torno a los $40, Weiss advirtió que en este escenario el futuro de la construcción no está garantizado. "Estamos realmente complicados con estas fluctuaciones del mercado cambiario y el aumento de la tasa de interés. Toda la actividad económica está complicada, por eso creo que hay que calmar urgente el mercado, el Gobierno debe estar en este momento pensando en cómo calmar la volatilidad económica", dijo.



"Si bien el mercado inmobiliario vende en dólares, la construcción está pesificada, al igual que los insumos. También hay problemas en las obras de ingeniería, los viaductos, los cableados, donde sí es dólar directo", detalló.



En su opinión, la frenética suba de la cotización del dólar de las últimas horas se debe a "un problema del mercado cambiario y financiero". "La verdad es que el ajuste fiscal está consensuado con el Fondo Monetario, el Fondo aporta lo necesario para que el Presupuesto cierre", aseveró.



El titular de la Cámara de la Construcción se mostró "de acuerdo con el rumbo económico" adoptado por el Gobierno, pero explicó que "en ese rumbo siempre hay dificultades y son las que estamos viviendo".



Por último se refirió a la "causa de los cuadernos", que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante el gobierno anterior, y recordó que "si tomamos como referencia procesos similares que ocurrieron en España y Brasil, lo que observamos es que rápidamente el sistema financiero se retrae y eso repercute en la marcha de las obras".