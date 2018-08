Di Fiori: "Hay que excluir de la sociedad a los de la timba financiera"

Informe de Cecilia Camarano.-



En el marco del Council de la Américas, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Jorge Di Fiori, habló con ámbito.com sobre la coyuntura económica, el fuerte incremento del dólar y su impacto en la actividad. Además destacó el acuerdo con el FMI y consideró que "hay que excluir de la sociedad a los de la timba financiera".



"La gente está preocupada por la coyuntura, pero a mí lo que me interesa la estructura. La coyuntura es circunstancial, lo importante es estructural", afirmó Di Fiori. Consultado sobre cuánto durará la crisis, respondió: "No sé cuánto puede durar este proceso porque tampoco entiendo el origen de este proceso alocado. Está bien que nosotros veníamos de un tipo de cambio atrasado, pero en todos los sectores que manejamos un tipo de cambio de 28 o 30 era una expectativa casi inalcanzable. Ahora esto de hoy no tiene explicación. Si no es especulación, o terror, no sé qué es".



Asimismo, se refirió al impacto de la devaluación sobre el comercio y la industria. "El sector viene castigado, como viene castigada toda la actividad productiva. Porque la situación local e internacional son inestables. Porque se produjo una tormenta perfecta y en el mientras tanto hay que ajustarse el cinturón", afirmó.



Además, respecto a la posibilidad de que haya cambios en el Gabinete de Mauricio Macri, Di Fiori dijo que "si es que hay desconfianza en la conducción ¿cuál es la alternativa?". "Generamos una intranquilidad en la sociedad, una corrida, pero ¿quién se beneficia con esta inseguridad? Si es que es la timba financiera, nosotros no formamos parte de ella, esos tienen que ser excluidos de la sociedad, que sigue la cultura del trabajo y no de la especulación", disparó.



Y remató: "Debemos tratar entre todos de recuperar la república, la cultura del trabajo, terminemos con la cultura de la especulación, de la evasión".



Por último, consideró que el adelanto de los desembolsos del acuerdo con el FMI "va a permitir tener financiamiento" por lo menos hasta que Macri termine su mandato. "Es una muy buena señal para justamente parar a todos estos especuladores que están atentando contra la economía", afirmó.



"Si no podemos mejorar precios ni salarios porque tenemos una caída importante en el consumo, y entre tanto nos vamos a cuarenta pesos el dólar, Esto no significa que hay que ajustar todo al dólar, sino que hay que ajustar los precios a la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y eso tiene que ver con los salarios, no con el dólar", concluyó el anfitrión del Council.