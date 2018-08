Desde la UCA advierten por "combo económico" que impactará en la pobreza

La megadevaluación que atraviesa el país traerá una serie de efectos negativos para la economía local. Entre ellos están el enfriamiento del consumo y la pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de la caída del salario real. Desde la Universidad Católica Argentina (UCA), advierten que este "combo económico" impactará de manera negativa en la pobreza.



En diálogo con ámbito.com, el economista, investigador e integrante del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Eduardo Donza, analizó: "No tenemos cuantificado el impacto, se presume que va a aumentar con respecto al año pasado, más que nada por la devaluación; por todo el ciclo en el que lamentablemente seguimos y que se inició a partir de abril. En esto ve un cambio en la tendencia".



De este modo, el experto sostuvo que el 2017 fue un "buen año" empujado por el crecimiento de la obra pública, sobre todo si se lo compara con un 2016 malo. Sin embargo, Donza explica que esos mismos factores que empujaron a un descenso de la pobreza se revirtieron a partir del 2018: "En 2017 se había desacelerado la inflación, que volvió a acelerarse en el año 2018, y eso se traduce a precios".



En este sentido, el economista cree que la idea de achicar el déficit fiscal causará un merma en la obra pública, y que "eso impacta en una menor de empleo para la construcción, un trabajo que coincide con el perfil promedio de los hogares de menores ingresos, y esos generará pérdidas de puestos y bajas en el salario".



Y agregó: "Hay otro factor adverso este año que es el comportamiento de los sectores medios, que restringen gastos o los re direccionan para suplir el aumento de las tarifas y los servicios, que es donde más pegan. Esto afectará a trabajos como el doméstico, u otros informales. Por ejemplo, a aquellos que cortan el pasto, o las denominadas 'changas'".



Dadas estas aristas, Donza advirtió que "todo forma un combo que es una situación adversa, y que no se puede cuantificar por el momento", aunque aclara que aún no es posible tener datos cuantitativos, como consecuencia de la celeridad de los sucesos que sacudieron a la economía local.



"Actualmente estamos realizando el relevamiento que hacemos en el tercer trimestre de cada año. Los datos los tendremos a finales de noviembre y principios de diciembre", concluyó.



A principios de junio, en diálogo con este medio, desde la UCA habían previsto un aumento de la pobreza del 25% al 27% para el primer semestre, incrementándose un 2% en diciembre, y alcanzando el 29%.