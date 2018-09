El real brasileño se devaluó en agosto casi 9%, el mayor desplome en tres años

En el mercado cambiario brasileño, el real terminó agosto con una depreciación de un 8,5%, su mayor desplome mensual desde septiembre de 2015, y cerró a 4,07 unidades por dólar, producto de la incertidumbre electoral y la caída de varias monedas emergentes, entre ellas la argentina. En la última rueda del mes, la moneda de Brasil subió un 1,8%, para cerrar la semana con un alza de un 0,8%.



Por su parte, la Bolsa de Sao Paulo cerró este viernes en alza, impulsada por el sector bancario y los papeles de Petrobras, pero terminó agosto con una fuerte caída. El Bovespa subió un 0,4% a 76.677,53 puntos, en una jornada de gran volatilidad en la que osciló entre un mínimo de 76.025,96 puntos y un pico de 77.202,24 puntos. El volumen de negocios de la rueda alcanzó los 11.200 millones de reales.



En la semana, el índice sumó un 0,5%, pero terminó el mes con una baja de 3,2%. En lo que va del año, sin embargo, suma un 0,4%.



Marcello Paixão, socio de la administradora de fondos Constância, dijo que el alza del viernes es una recuperación tras una baja de un 2,5 por ciento en la rueda previa, debido a que no se produjeron grandes noticias. En el cuadro electoral, los sondeos no mostraron grandes cambios en la intención de voto de cara a la elección de octubre.



En el exterior, los conflictos comerciales de Estados Unidos con Canadá y China presionaron a los mercados, aunque una mejora en la situación en Argentina trajo algo de alivio en cuanto a la aversión al riesgo en los mercados emergentes.



El Fondo Monetario Internacional dijo que trabaja en estrecha colaboración con las autoridades argentinas para fortalecer su programa económico, mientras que el Banco Mundial expresó su "fuerte respaldo" al país sudamericano.



Los papeles de Itaú Unibanco subieron un 1,37 por ciento, mientras que los de Bradesco ganaron un 1,36 por ciento. En tanto, Santander Brasil avanzó un 1,02 por ciento y Banco do Brasil un 0,57 por ciento.



Petrobras subió un 2,45 por ciento pese a la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional. Vale cayó 1,74 por ciento, siendo el mayor peso para el índice.