Nielsen, escéptico: "Si no pudieron pasar la primera revisión del FMI, ¿porque cumplirían algo más duro?"

El economista Guillermo Nielsen se mostró "escéptico" con las medidas que prepara el Gobierno para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que posibilite el adelanto de los desembolsos del préstamo por u$s 50.000 millones.



"Si vienen de negociar un acuerdo con el Fondo y no son capaces de pasar la primera revisión, porque serían capaces de cumplir algo más duro?", se preguntó. "Porque en el lenguaje del Fondo, lo que Lagarde le contestó a la mini alocución de Macri es que vamos a un nuevo acuerdo más duro en política monetaria y fiscal", explicó en declaraciones a radio Continental.



Aunque dijo que "hay que esperar los anuncios", el exsecretario de Finanzas adelantó que "desde ya no me gusta que pongan más énfasis en cobrar impuestos que en ajustar el gasto. Adentro de Olivos se está trabajando en alcanzar a más gente con más impuestos, en retenciones a todas las exportaciones y en impuestos a los gastos del turismo de los argentinos en el extranjero".



"Se vuelve al facilismo, un gobierno que se llama Cambiemos vuelve a hacer lo que hizo el peronismo con las retenciones al agro, esto puede causar una crisis política y de identidad", añadió.



Consultado sobre la cotización del dólar, Nielsen opinó que "es una barbaridad que esté a $40, no es necesario, debió haberse estabilizado debajo de los $30, con una política monetaria y fiscal para sostenerlo en ese valor", pero señaló que "la devaluación es una respuesta a los errores del Gobierno, un ajuste desordenado impuesto por el mercado".