Lozano afirmó que la recesión es un objetivo del Gobierno "para acumular dólares"

El dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano sostuvo que "la recesión que se está empezando a vivir" en el país "no es un accidente" sino "un objetivo" del Gobierno para volver a "acumular dólares".



"Se optó por una medicina que es la recesión, es el mecanismo para que Argentina vuelva a tener los dólares. O sea la recesión que estamos empezando a vivir que se va a expresar de acá en adelante, no es un accidente es un objetivo. Hay que parar la economía argentina para que la Argentina pueda acumular dólares", analizó.



En diálogo con radio Milenium, el economista consideró que esa decisión sitúa a la fuerza gobernante Cambiemos en "un escenario muy complicado" de cara al 2019, cuando se jugará la reelección.



"Hay niveles de resistencia social: la marcha universitaria del jueves, hay tres paros nacionales convocados para septiembre. No hay marco para algo de esta naturaleza y no veo solidez política en este gobierno para llevar adelante esto, por más que quiera hacerlo", reflexionó.



El ex diputado nacional afirmó que durante sus dos primeros años de gestión, Cambiemos gobernó a partir de un "pacto de gobernabilidad" con el PJ no kirchnerista, el cual se desmoronó con "en la primera corrida, cuando todo el Parlamento le vota el proyecto para frenar las tarifas y que (el presidente Mauricio) Macri tiene que vetar.



"Yo creo que ahí es donde aparece el fin del denominado gradualismo donde claramente la propuesta política de Macri de ir de a poco no tiene resultados y creo que en ese momento es donde buena parte del capital financiero y del poder económico le dicen que hay que avanzar", diagnosticó.



Para Lozano, si la situación del Gobierno se complica, podría haber un golpe de timón de Macri para convocar a fuerzas del PJ no kirchnerista a fin de armar "un gobierno que se presente como de salvación nacional".



"Puede haber un gobierno que se presente como de salvación nacional en un acuerdo más amplio donde se mezclen actores, donde Macri pueda correrse de la idea de la reelección. Pueden pasar muchas cosas", aventuró.



Sobre el alcance de esos acuerdos, aclaró: "Creo que con el caso del Frente para la Victoria no. Estoy pensando en el acuerdo con (Juan Manuel) Urtubey y con (Juan) Schiaretti, incluso (Sergio) Massa".



Consultado sobre su participación electoral en los comicios del año que viene, Lozano remarcó que Unidad Popular está trabajando en espacio junto al Movimiento Evita, Libres del Sur y Patria Grande que se denomina "En Marcha", y que podría ser parte de una coalición más grande junto a Unidad Ciudadana.



"Vamos a tratar de tener candidato propio, pero no queremos discutir, queremos ganarle a Macri pero no queremos volver al pasado. Esto no quita que podemos acordar con kirchneristas. De hecho el Movimiento Evita viene de la experiencia del kirchnerismo, pero vienen con un proceso de autocrítica de lo ocurrido. No sé porque el kirchnerismo no lo hace, le haría un gran aporte a la causa popular si lo hiciera", sostuvo.