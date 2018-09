Dujovne, confirmado, será el encargado de anunciar las nuevas medidas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará este lunes, a las 9:45 en el Microcine del Palacio de Hacienda, un paquete de medidas fiscales para revertir la "situación transitoria de desconfianza y necesitar menos del mercado".



El Gobierno deberá atravesar por una de las semanas más importantes desde su llegada a la Casa Rosada ya que Dujovne (a quien le estuvieron buscando reemplazo en Hacienda pero finalmente seguirá) anunciará un paquete de medidas económicas para acelerar la reducción del déficit fiscal en medio de la crisis cambiaria y negociará un nuevo desembolso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la falta de confianza de los mercados.



La fuerte suba del dólar, que implicó un avance del 35,5 por ciento durante agosto, en medio de una economía con la totalidad de sus variables en rojo, obligó a la administración de Mauricio Macri a tener que replantear el rumbo y la dirección de la política económica.



Una buena para el Gobierno es que este lunes es feriado en los Estados Unidos por la celebración del Día del Trabajador, con lo que recortará sensiblemente la actividad a nivel local.



Este fin de semana, antes de anunciar medidas fiscales, el presidente Mauricio Macri mantuvo múltiples reuniones con integrantes del gabinete en la Quinta de Olivos y con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar el escenario actual.



Una de las medidas que podría anunciar es reimplantar retenciones -lo que ya generó un fuerte rechazo en el campo-, impulsar un fuerte ajuste en la estructura del estado y avanzar hacia el déficit cero, que estaría incluida entre las proyecciones acordadas con el Fondo.



"Los anuncios serán determinantes para poder estabilizar el tipo de cambio o no (incluso debería bajar), pero independientemente de ellos el Banco Central debería mantener el esquema de 3 subastas diarias", indicó el analista cambiario, Christian Buteler.



Luego de los anuncios, Dujovne viajará a los Estados unidos para negociar con el FMI y definir detalles de los adelantos de dinero que el Gobierno pidió días atrás.



La semana pasada, el Presidente dio a conocer que el país pidió al FMI "adelantar" un desembolso.



"La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019", indicó el mandatario en un breve mensaje grabado desde Olivos.



Para el ex presidente del Banco Central, Mario Blejer el Gobierno debería impulsar "un acuerdo temporario de precios y salarios" para "frenar la espiral de aumentos".



"Habría que buscar una forma, aunque sea temporaria, porque permanentemente es muy difícil y no tiene efecto, de parar este espiral. Para eso, tiene que haber un acuerdo de salario y precios, buscar un acuerdo de congelación o eliminación de aumento de los precios por un periodo corto", indicó el experto.



Por su parte, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, subrayó que ante "las condiciones más adversas del mercado internacional", las autoridades "trabajarán para revisar" el plan económico del Gobierno con el objetivo de "fortalecer a la Argentina".