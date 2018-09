El Merval se contrae 2% como respuesta a nuevos impuestos

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) pierde este lunes 2%, a 28.697 unidades, por la desconfianza de los inversores a nuevas promesas del Gobierno de atacar el gasto público, en momentos que se abre otra negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a nueva financiación.



Sin la referencia de Wall Street, que no operó por feriado (Día del Trabajador), los negocios en el mercado local eran limitados.



Entre las acciones que más caen figuran las de Aluar (-5,4%); Mirgor (-4,9%) y BYMA (-4,7%). Asimismo, las pocas alzas las lideran las de Tenaris (+1,7%); Supervielle (+1,6%); y Petrobras (+0,5%).



El Gobierno anunció que aplicará retenciones a las exportaciones para reducir el déficit fiscal, tras una crisis cambiaria que minó la confianza en economía.



"Los anuncios están en línea a lo que se especulaba iba a suceder, pero el mercado reacciona mal porque quienes lo ejecutarán, son los mismos (funcionarios) que hasta ahora fracasaron. Por eso que la mayoría (de los inversores) no le cree al Gobierno", dijo un agente financiero de la banca privada.



El presidente Mauricio Macri anunció a mitad de la semana pasada que se acordó un adelanto de fondos con el FMI para garantizar el financiamiento del país, en medio de temores a una potencial cesación de pagos de deuda. Sin embargo, tampoco sus palabras lograron tranquilidad.



"Los interrogantes siguen vigentes (...) Creemos que entramos en una fase de "wait and see" (esperar y mirar) en donde los activos financieros podrían estabilizarse por algunos días a la espera de novedades", dijo en un reporte la consultora Delphos Investment.



Agregó que "en este sentido, resulta sumamente importante monitorear el proceso de dolarización de 'stocks' y retiro de depósitos en dólares de los bancos. Estas dos cuestiones por parte de los individuos son un interrogante y podrían provocar nuevas complicaciones al programa anunciado en caso de profundizarse".



• Renta fija



En renta fija, los principales bonos en dólares no registraban operaciones genuinas por el feriado estadounidense, y por ende, tampoco había referencias del riesgo país del banco JP.Morgan.



La agencia Standard & Poor's puso el viernes pasado la perspectiva de la calificación crediticia de Argentina en revisión con implicancias negativas, desde estable, por el riesgo que corre la implementación de medidas de ajuste económico que permitan recuperar la confianza de los inversionistas.