¿Cuáles son las necesidades de financiamiento para 2019?

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, detalló este lunes el programa de financiamiento para 2019, en el que se prevé que el Gobierno necesitará u$s 28.300 millones con el objetivo de llegar a la meta de no tener déficit fiscal el próximo año.



El país deberá afrontar pago de intereses de deuda (incluye Instituciones Financieras Intermediarias -IFIs-, privados y sector público) por u$s 15.200 millones; vencimientos de bonos, por u$s 9.500 millones; y con las IFIs por u$s 3.600 millones.



En concreto, durante el próximo año vence el Global 2019 (u$s 2.800 millones), distintos bonos locales por u$s 3.900 millones y Repo por u$s 2.900 millones.



Asimismo, se producirán vencimientos con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Banco de Desarollo de América Latina (CAF); y el Club de París, entre otros.