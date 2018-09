Para analistas, el mercado se mantiene cauto y a la espera de negociaciones con FMI

Los mercados reaccionaron este lunes de manera cautelosa a los anuncios oficiales a la espera de los resultados de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el martes sumará un nuevo capítulo con la reunión del ministro de Economía, Nicolás Dujovne y la presidenta del organismo, Christine Lagarte.



Las primeras respuestas, no obstante, podrían comenzar a notarse desde el inicio de la rueda de mañana cuando la plaza opere con la referencia de Wall Street, que este lunes se mantuvo cerrada por el feriado del Día del Trabajador en EEUU.



El economista Gustavo Ber señaló que "aún en un marco de muy limitada operatividad, el mercado adoptó una postura bastante cautelosa sobre todo a la espera de las negociaciones con el FMI".



"La respuesta del Fondo es la más importante porque, en definitiva, es el único canal de financiamiento de la Argentina, que tiene el restringido el acceso a los mercados de crédito voluntario", dijo.



Por su parte, Diego Martínez Burzaco, Director de MB Inversiones, indicó que "el mercado local reaccionó cauteloso porque está analizando cuán creíble es lo que anunció el gobierno en relación a su cumplimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que -en el marco del programa financiero- se anunció cero déficit fiscal, lo que requerirá un fuerte acuerdo político y un ajuste importante en la economía".



Martínez Burzaco evaluó que el plan del gobierno apunta a "estabilizar la caja pública y a generar un cambio de expectativas, pero aún quedan muchos puntos por resolver en lo político y social".



Desde Delphos Investment, consideraron que "el gobierno, por primera vez desde el comienzo de la crisis, empezó a tomar medidas acorde a la magnitud de la misma".



"El plan 'Todos ponen' implica medidas heterodoxas que Cambiemos nunca imaginó aplicar pero que son necesarias para despejar los interrogantes financieros que nos invaden. La readecuación del acuerdo con el FMI también es un paso necesario", agregaron en un informe.



Sin embargo, continuaron, "al discurso de Macri le faltó una convocatoria a la oposición clara, que transmita que la base de apoyo político de este plan es amplia. Nos quedan fuertes dudas al respecto siendo este tema central que puede ser determinante para el éxito de plan, máxime con un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias".



Desde Delphos Investment, asimismo, consideraron que "a Dujovne otra vez se quedó corto en detalles. Creemos que esto se debe a la falta de autonomía y la necesidad de contar con el acuerdo del FMI. Deberán viajar a Washington y trabajar en despejar el frente financiero, para lo cual el FMI deberá tomar la decisión de hacer efectiva la ayuda económica originalmente considerada como precautoria".



A modo de conclusión, desde la consultora, comentaron que "creemos que entramos en una fase de 'wait and see' en donde los activos financieros podrían estabilizarse por algunos días a la espera de novedades".



Para Delphos, "resulta sumamente importante monitorear el proceso de dolarización de stocks y retiro de depósitos en dólares de los bancos ya que éstas dos cuestiones por parte de los individuos son un interrogante y podrían provocar nuevas complicaciones al programa anunciado en caso de profundizarse".