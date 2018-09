Industriales Pymes exigen la pesificación del precio de la energía y un congelamiento de precios por seis meses

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó al ministro Nicolás Dujovne -a cargo de la cartera de Energía- la "urgente" pesificación de la energía para la industria ante la imposibilidad de las fábricas de hacer frente a los costos de esos insumos básicos para el funcionamiento de las máquinas, y demandó un congelamiento por seis meses del precio en el marco de un acuerdo entre todos los sectores.



Luego de los mensajes del presidente Mauricio Macri y del ministro Nicolás Dujovne, Rosato señaló que "el gobierno hará los cambios necesarios para motorizar la economía. Y uno de ellos es éste: deben tomar de manera urgente, reiteramos, una medida que pesifique la Energía y un congelamiento de los precios por seis meses".



El dirigente alertó a Dujovne que "el costo variable de la electricidad y el gas impacta directamente en la góndola de los supermercados", y aclaró que las Pymes no tienen "ninguna posibilidad de un acuerdo de precios lo que provocará un gran desabastecimiento".



"No podemos vender a un precio en pesos y al otro día por el aumento del dólar tener que vender a otro", alertó.



"El IPA reclama urgente la pesificación y el control del precio de la energía para la industria. Para los industriales Pymes se hace imposible hacerle frente a los incrementos del 30% que debemos pagar a las facturas de gas industrial que compramos a las generadoras en boca de pozo", enfatizó el dirigente de la entidad.



Rosato señaló que son 8000 industrias de todo el país las que deben afrontar una variación constante en los precios de la energía "que hace imprevisible los costos", lo que genera "pérdidas irrecuperables", ya que el insumo se compra en dólares y se vende en pesos.



"El mercado no resistiría operar sin financiamiento. Por eso necesitamos el congelamiento de la energía por un plazo de 6 meses, lo que significaría una gran solución para estabilizar el mercado y llevar tranquilidad y confianza a partir de la previsibilidad de nuestros cotos", afirmó.



La propuesta del IPA implica un acuerdo estratégico entre las partes de la producción y el comercio con el objetivo de avanzar en contra de en "una de las grandes preocupaciones que profundizan la psicosis inflacionaria que es una realidad".



"El Gobierno debe acordar con las proveedoras de energía para decirles que el precio está sobrevaluado en la Argentina para la industria. Por eso el esfuerzo lo debemos hacer entre todos los actores del sector productivo, y para lograr estabilidad de precios se debería fijar el precio del mes de julio pasado", aseguró Rosato.



• Apyme lamenta los anuncios



La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), por su parte, lamentó que no se haya dado "ninguna perspectiva sobre la producción nacional, la industria, el mercado interno y las Pymes, ausentes tanto en los discursos como en las medidas de gobierno".



De los anuncios del ministro Nicolás Dujovne se desprende que lejos de evaluar una modificación del rumbo, señalaron desde la Asamblea, el Gobierno "sólo apunta a una profundización de medidas de ajuste en procura de asegurar tanto los desembolsos del FMI como la aprobación de los "mercados". El objetivo, llegar al déficit 0 para 2019, reduciéndolo un 1,3% más en relación con lo ya acordado con el organismo de crédito.



En una misiva firmada por el presidente de Apyme, Eduardo Fernández, se puntualiza que "para la población en general, esto significa en lo inmediato más pobreza y mayor desempleo, fruto de los recortes en el gasto público y la recesión extendida en tiempo; para la producción nacional, es una condena a muerte".



"El ministro admitió tanto una mayor caída del PBI y una inflación esperada de al menos 42%, lo que asegura que seguirá cayendo el poder adquisitivo de la población y por lo tanto la demanda en el mercado interno, principal sustento de las Pymes, en un marco de ausencia de crédito, importación descontrolada, aumentos de tarifas e insumos y ahogo impositivo", agrega.



Asimismo resaltaron que "otra parte del déficit se buscará cubrir con un esquema transitorio de derechos de exportaciones, sin revertir la quita de retenciones a los sectores agroexportadores. La novedad es que el impuesto recaerá también sobre los productos con mayor valor agregado, en detrimento del trabajo local. Un aspecto a considerar sobre este punto es la presión que ejercerán los grandes grupos exportadores sobre el valor del dólar, ya que buscarán compensar su aporte con una mayor depreciación de la moneda. El ministro admitió que aún no hay techo para la devaluación en curso".



Desde Apyme, "la situación actual es de 'emergencia' pero esta emergencia no es sólo financiera, fruto de una política de endeudamiento y desregulación que ya probó su fracaso, sino económica, productiva y social".



Advirtieron que "no se resolverá con mayores recortes y sacrificios sobre Pymes, trabajadores, cooperativistas, estudiantes, científicos, profesionales y los sectores más vulnerables de la población, sino con una modificación del rumbo hacia un Estado activo, que garantice los derechos esenciales y la reconstrucción del entramado productivo nacional, único motor del crecimiento autónomo con equidad social".