Caputo se bajó de la misión con el FMI para monitorear el dólar

Finalmente, pese a que había sido anunciado por el propio Gobierno, el titular del Banco Central, Luis Caputo, no viajó a Washington como parte de la misión oficial que se reunirá desde hoy con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en las negociaciones para que el organismo anticipe los desembolsos de u$s 50.000 millones. Con esos recursos, el Ejecutivo espera cubrir todas las necesidades de financiamiento del año próximo y llevar calma a los mercados.



Así lo confirmaron fuentes oficiales a ámbito.com, quienes aseguraron que Caputo se quedó en el país para monitorear lo que ocurra con el precio del dólar. Hoy la divisa tendrá una prueba de fuego luego de las nuevas medidas del Gobierno en búsqueda de llevar a cero el déficit y con la reapertura de los mercados en EEUU.



La misión con el FMI será encabezada por el titular del flamante Ministerio de Economía, Nicolás Dujovne; por el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero; y por el director Pablo Quirno.



Según pudo saber este medio, Caputo se comunicó ayer personalmente con la titular del FMI, Christine Lagarde, para explicarle los motivos que lo llevaron a decidir bajarse del vuelo a Washington. "Lo entendió perfectamente", explicó la fuente.



El equipo de funcionarios que arribó a Washington para renegociar el acuerdo stand by aprobado en junio pasado por el FMI, se reunirá con Lagarde, para iniciar un nuevo diálogo con la Argentina.



Los que llegan no tienen claro todavía cuándo emprenderán el regreso, porque la misión consistirá en dejar todo encaminado como para que el board apruebe lo antes posible el nuevo programa de ajuste.



Está previsto que Lagarde y el staff del Fondo comiencen mañana mismo las discusiones con la idea de terminarlas "rápidamente". Tal cual lo informó el vocero del FMI hace cuatro días, se analizará "el plan económico revisado" de la Argentina.



La intención de Dujovne es que el organismo le anticipe los fondos que estaban previstos para 2020 y 2021, para 2019. Durante ese período, el país tenía que reducir su déficit fiscal hasta un nivel del orden del 0,3% para el final del programa de asistencia. Ahora, la pretensión del ministro de Economía es alcanzar esa meta el año próximo.



Tal como explica hoy Ámbito Financiero, el ajuste es del orden de los $500.000 millones. La mitad surgirá del nuevo esquema de retenciones a las exportaciones, mientras que otros $ 100.000 los aportarán las provincias. El resto será reducción del gasto.