Se acelera el drenaje de reservas: en apenas dos días se perdieron u$s 1.219 M

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron hoy u$s 947 millones y se ubicaron en u$s 51.443 millones, informó hoy la autoridad cambiaria.



Desde el primer desembolso del FMI por u$s 15 millones realizado el 22 de junio pasado, el Central perdió u$s 11.831 millones, según la información oficial.



En lo que va del año, los fondos atesorados en el Central bajaron u$s 3.612 millones.



En cuanto a la caída de este martes, el BCRA indicó que "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de u$s 89 millones".



En el mercado de cambios, el BCRA realizó dos subastas por un total de u$s 358 millones y el total liquidado en dos días fue de 458 millones.



Además, se realizaron pagos a organismos internacionales por u$s 21 millones y un desembolso por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 2 millones.