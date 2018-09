Fallido intento de saqueo a un supermercado chino en Lugano

Varios sujetos, la mayoría de ellos adolescentes, intentaron atacar con fines de robo un supermercado chino en el barrio porteño de Villa Lugano, pero el dueño se dio cuenta rápido del accionar y frustró las intenciones de los delincuentes.



El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 19:00 -este martes se viralizó el video del ataque- cuando una veintena de violentos arribó al comercio situado en la calle Zuviría al 5.900 armados con palos y piedras para poder ingresar al lugar.



Sin embargo, el dueño del local los vio venir y cerró rápido la puerta de rejas, aunque junto a su pareja y su mamá luchó por al menos un minuto para lograr trabarla con llave, ya que los sujetos querían entrar de cualquier modo e incluso los golpearon con los palos.



Del lado de adentro, los tres también usaron un palo para evitar que entraran y pese a momentos de tensión, lograron impedir el ingreso de los delincuentes, de los cuales se desconoce de donde eran y cómo se convocaron para atacar el supermercado chino.



Los sujetos, de los que se sospecha que no superarían los 19 años, escaparon en forma rápida del lugar y minutos después arribó personal de la Policía de la Ciudad por el llamado al 911 de un vecino.



La esposa del dueño del comercio tuvo que recibir asistencia médica, ya que en la desesperación por evitar el ingreso de los delincuentes se agarró cuatro dedos con el portón.



Una vecina relató en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que "acá cerca ya habían intentado robar otro supermercado y a éste ya lo habían robado antes, hace tres o cuatro años".



"Esa vez a los dueños los lastimaron mucho. Cámaras no hay, y falta iluminación", agregó la mujer.



En tanto, otro vecino sostuvo que en la zona hay muchos robos y reveló su particular forma de evitar que le sustraigan objetos personales. "Todos los días tengo que sacarle la batería al auto, para guardarla en casa y que no me la roben. Son los ratones de siempre", precisó.