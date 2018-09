Frenar el cambio climático aportaría u$s 26.000 millones a la economía mundial en 2030

Una acción ambiciosa contra el cambio climático podría aportar u$s 26.000 millones adicionales a la economía mundial en 2030, indicó un grupo de expertos internacionales.



Los beneficios económicos que supondría adoptar una economía poco contaminante han sido "sumamente" subestimados, según la Comisión Global sobre Economía y Clima, un "think tank" que reagrupa a exjefes de gobierno, empresarios y reputados economistas.



"Una acción audaz podría suponer una ganancia económica directa de 26 mil millones de dólares en 2030 comparado con la situación actual. Y esto es seguramente una estimación conservadora", según el informe anual de la Comisión.



Este giro medioambiental permitiría además generar "más de 65 millones de empleos poco contaminantes" en 2030, así como evitar más de 700.000 muertes prematuras debido a la contaminación del aire, agregó.



Pero las autoridades "no están tomando acciones suficientemente valientes para escapar al legado de los sistemas económicos", según los expertos.



"Estamos en un momento único de 'lo tomas o lo dejas'. Los legisladores deben levantar el pie del freno y enviar una clara señal de que el nuevo crecimiento está aquí", dijo el copresidente de la Comisión, Ngozi Okonjo-Iweala, exministro de Finanzas nigeriano. Este momento durará solo dos o tres años, según el informe.



Este crecimiento respondería a la interacción de diversos factores: la rápida innovación tecnológica, el aumento en los recursos de productividad y la inversión en infraestructura sostenible, que se prevé alcanzará u$s 90.000 millones en 2030.



El cambio impactaría en 5 áreas clave: el desarrollo de sistemas energéticos limpios, una mejor planificación urbana, una agricultura más sostenible, un mejor manejo del agua y una industria menos contaminante en dióxido de carbono.



La Comisión emplazó además a los gobiernos a poner un precio a las emisiones de dióxido de carbono (entre 40-80 dólares tonelada en 2020) y a obligar a las grandes empresas a publicar sus informes internos sobre riesgos medioambientales.



Reclamó además a los bancos y organismos de desarrollo duplicar sus inversiones en infraestructuras, con el objetivo de alcanzar al menos los 100.000 millones de dólares anuales en 2020.