El brusco giro de las expectativas del mercado: de crecimiento a caída, fuerte de la inflación y dólar a $ 45

El 27 de diciembre de 2017 el Senado convertía en ley el Presupuesto 2018 que contemplaba un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un aumento de 12% para la inversión y una inflación de 15,7%. Para entonces, el actual ministro de Economía Nicolás Dujovne afirmaba que "la inflación en Argentina seguirá bajando".



Al día siguiente, el Gobierno modificaba las metas de inflación que el BCRA estimaba en 10% para pasarlas a 15%, quitándole autonomía a la autoridad monetaria presidida entonces por Federico Sturzenegger. Ya en enero de este año, el relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central comenzaba a discrepar con las estimaciones oficiales: proyectaba un incremento del IPC a nivel general de 19,4%, dos puntos por encima de la medición anterior que se había realizado previo a que el Gobierno elevara las metas para 2018.



En la consulta, que cada mes realiza el BCRA, entre los cuales se cuentan 30 consultoras y centros de investigación local, 14 entidades financieras de Argentina y 9 analistas extranjeros, las expectativas de crecimiento económico se redujeron en relación con el relevamiento previo. Los pronósticos de expansión del PBI se ubicaron en 3%, 3,1% y 3% para los años 2018-2020, reduciéndose 0,2 puntos porcentuales en cada año.



Además se corrigieron al alza los pronósticos de tipo de cambio nominal y se redujeron las proyecciones de tasa de política monetaria.



Sin embargo, de aquel momento a estos días hubo demasiados avatares en el país. Uno de ellos fue la feroz corrida cambiaria que se desató hacia fines de abril de este año -cuando el dólar cotizaba a $ 20- que llevó a la divisa a perforar los $ 40 en agosto en algunos bancos y casas de cambio.



Eso trajo como consecuencia una transformación en las expectativas del Mercado: el REM de agosto arrojó para 2018 una inflación a nivel general de 40,3% interanual (+8,5% respecto de la encuesta previa), al tiempo que la inflación núcleo pronosticada aumentó 10% hasta 40,5%.



Además, los participantes proyectaron una caída del Producto Bruto Interno (PBI) para 2018 de 1,9% interanual cuando en enero de este año habían estimado una suba del 3%.



A su vez, vaticinaron que hasta diciembre de este año se mantendrá la tasa de política monetaria vigente a la fecha de cierre del relevamiento (60%). En el primer mes del año la tasa calculada por el mercado era de 21,75%.



Con relación al tipo de cambio para fin de año, calcularon a un promedio mensual de $/u$s 41,9 (+136,7% interanual y +5,5% respecto del pronóstico para septiembre de 2018). La proyección en enero para la cotización del dólar era de $ 21,90.



Cabe remarcar que para afrontar las peripecias que vivió la economía doméstica, que además de verse afectada por la corrida cambiaria sufrió golpes tanto climáticos (una fuerte sequía) como externos (guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales y suba de tasas por parte de la Reserva Federal de ese país) el Gobierno selló en junio un acuerdo por un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por u$s 50.000 millones.



No obstante, esta semana Dujovne viajó a Washington para negociar nuevos desembolsos de dinero que le permitan al gobierno del presidente Mauricio Macri controlar la "hemorragia" de la crisis cambiaria y obtener el dinero para financiarse hasta el final de la gestión de Cambiemos.



Resta saber cómo se comportará el mercado en los próximos meses y si el Gobierno consigue o no alinear las expectativas.