Nissan presentó la nueva Frontier fabricada en Argentina

En la ciudad rionegrina de Bariloche, Nissan presentó la nueva Frontier hecha en Argentina. La pick-up fabricada en la planta Santa Isabel de la provincia de Córdoba reúne las características tecnológicas y el sello que distingue a la firma japonesa a nivel global. El desembarco productivo anunciado hace tres años entró en su faceta de comercialización luego de una inversión de u$s600 millones en alianza con Mitsubishi y Renault.



La automotriz puso a la venta el modelo local de la reconocida camioneta que comenzó a fabricarse en julio y con el cual esperan conquistar el segmento nacional. La presentación, realizada a la vera del lago Nahuel Huapi en el reconocido hotel Llao Llao, contó con la presencia de ejecutivos locales e internacionales de la multinacional. Allí se expusieron los pormenores de un proyecto que representa la expansión regional de la marca.







Guy Rodríguez, vicepresidente de Marketing y Ventas para Latinoamérica, abrió el evento de presentación destacando que la fabricación local de la Frontier representa "un antes y un después" en el largo recorrido en la compañía. "Hoy comenzamos una nueva historia. Es un hito para nuestra marca. No solo hablamos de la importancia del producto sino también de la llegada de Nissan como productor a la Argentina", consideró.



"Era un gran anhelo que teníamos, de seguir creciendo y materializar un proyecto de hace mucho tiempo", dijo Rodríguez y consideró que se trata de "un enorme orgullo poder llegar a su culminación, luego de tres años de gran trabajo de todos los empleados de Nissan para traer la mejor pick-up del mercado".



En ese sentido, remarcó que la firma destinó u$s600 millones en conjunto con Renault y Mitsubishi, para llevar adelante el proyecto que implicó el reacondicionamiento de las instalaciones de la planta cordobesa para poner a punto la línea de montaje. "Hicimos una inversión muy importante, con la construcción de una fábrica para tener esta pick-up. Esta camioneta es la más evolucionada del mundo en comparación con las que se producen en China, Tailandia, España y México, porque es la última y la más moderna", puntualizó.



Uno de los motivos por el cual Nissan decidió desarrollar la producción en Argentina radica en la importancia de la pick-up en el negocio de la multinacional dentro de Latinoamérica. "La Frontier es el tercer vehículo más vendido de Nissan en la región. Esto es a pesar de que hasta ahora teníamos una limitación en Brasil y Argentina en cuanto al volumen que podíamos ingresar desde México. Sin embargo, esta actualidad nos da expectativas de seguir creciendo", explicó. En ese sentido, la producción de Santa Isabel genera optimismo dentro de la marca, ya que permitirá ampliar el mercado local y reducir la dependencia mexicana.



Diego Vignatti, director general de Nissan Argentina, hizo hincapié en los tiempos de desarrollo del producto en el sector. "En la industria automotriz un proyecto tarda unos años en madurar y este comenzó hace casi cuatro años", expresó. Bajo el proceso Monozukuri, la producción de la Frontier tuvo luz verde luego de una intensa evaluación que implicó el traslado de los equipos de producción desde Córdoba a Japón para participar de un primer armado y que culminó con la aprobación otorgada por parte de la casa matriz. Esto colocó a la Argentina dentro de la red de producción global de Nissan, que está compuesta por 28 plantas en 22 países.



Esta integración a nivel mundial "es una demostración de la confianza de la empresa a la capacidad de los argentinos", destacó Vignatti y sostuvo que llega en un momento particular por la coyuntura de crisis que genera reducción de volumen en el país. "Hay gente que nos dice que este momento es mala suerte pero para nosotros es bueno, porque la mitad de lo que produzcamos en Córdoba tendrá destino de exportación y no solo es positivo para Nissan sino para el país", explicó. En ese sentido, Brasil será el objetivo principal como mercado natural, con el cual buscarán compensar la caída del mercado interno.







El modelo local de la distinguida camioneta es la apuesta fuerte para la región. Está equipada con un motor diésel 2.3 biturbo de cuatro cilindros, una potencia de 190 CV y un torque de 450 nm. Asimismo, la marca incorpora una nueva versión, la Frontier S, con un motor 2.3 turbo diésel, 160 CV y un torque de 405 nm, que estará disponible durante el primer trimestre del próximo año.



Ambas cuentan con un chasis reforzado que otorga mayor estabilidad y un sistema de suspensión multilink integrado por un eje rígido y partes independientes que contribuyen a una mejor respuesta en terrenos irregulares.



A nivel confort, se destaca la incorporación de una pantalla táctil de ocho pulgadas Full HD con reconocimiento de voz. Además, cuenta con conectividad WIFI, vinculación mediante Bluetooth de dos teléfonos en simultáneo y techo solar corredizo.



En cuanto a seguridad, ofrece el sistema de cámaras Intelligent Around View Monitor para lograr una visión completa del exterior del vehículo, con el cual permite mejorar las condiciones de manejo y estacionamiento. Asimismo, la marca irrumpe incorpora el modo "Off road" para escenarios extremos, que se activa con el motor en 4x4 Low, permite una mirada periférica en la pantalla y emite alertas de proximidad ante la detección de objetos.



Por último, cuenta con un sistema de frenado Nissan Brake Assist System que detecta el tipo de frenada y aplica mayor o menor presión al pedal de acuerdo a la situación.



En cuanto a los precios de comercialización, por un lado la Frontier XE 4x2 MT tiene un valor de $1.005.000 y la XE 4x4 MT alcanza los $1.133.500. Asimismo, la LE 4x2 MT cuesta $1.187.500, el precio de la LE 4x4 MT llega a $1.319.000 mientras que para la LE 4x4 AT es de $1.410.000.



Con el desarrollo de la nueva Frontier, la multinacional japonesa puso fin en el país a una larga etapa como importadora y abrió paso a un período en el cual la producción local tendrá una importancia central.