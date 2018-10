En la era digital, las bantech continúan impulsando la transformación de la industria financiera

El sector financiero vive momentos de transformaci ón que suponen grandes retos para las entidades financieras que deben pensar cómo adaptarse al nuevo entorno competitivo considerando nuevos elementos digitales. Para eso, busca innovar y dejar atrás el concepto de banca tradicional.



En ese contexto, Minsait, una compañía de Indra, presentó en el evento Digital Bank Latam, que se llevó a cabo en el Yatch Club de Puerto Madero, su modelo de banca digital que brinda soluciones para el mundo financiero.



En uno de los eventos más importantes del sector, del que participó ámbito.com, el director de Servicios Financieros de Indra, Alejandro Gorodetzky, expuso los casos de éxito de la compañía en diferentes países con diversas y novedosas soluciones vinculadas a la banca: la implementación, desarrollo y transformación de bancos digitales, incluida la creación del primer banco nativo digital en Argentina, Wilobank.



Ante un auditorio colmado de líderes de las principales empresas del sector financiero del país y de un grupo de emprendedores, Gorodetsky disertó acerca de las soluciones tecnológicas y de negocio que brindan a los bancos y sus usuarios, tales como funciones avanzadas de ciberseguridad y biometría. Pero además habló sobre la comodidad que implican para los clientes los bancos digitales, que permiten realizar a los usuarios operaciones bancarias desde la comodidad de su casa con las mismas garantías que si lo hiciera de forma presencial en una sucursal.



"Estamos orgullosos de formar parte de uno de los eventos más importantes del sector y poder presentar en este encuentro nuestra oferta completa de soluciones para la transformación de la banca. Durante este año hemos tenido un rol principal en la revolución del sector", afirmó Gorodetzky, en dialogó con este portal.



Periodista.: ¿Cómo se integra la banca tradicional a la era digital?



Alejandro Gorodetzky: Hoy creo que todos los bancos tradicionales en Argentina tienen distintos niveles de avance en proyectos de transformación digital. Hace años que vienen invirtiendo. Ya sea en interface con el cliente o internamente. Hoy estamos todos viendo lo que ocurre en el mundo. Estamos avanzando bastante bien. Lo que venía demorado eran los proyectos de banca digital pura, que en Europa ya llevan siete años. Pero de a poco estamos acercándonos.



P.: ¿Cuáles son los principales obstáculos que afrontan los bancos hoy a la hora de incorporar tecnología?



A.G.: Uno que muchos mencionan es el cultural. Sobre todo en un banco tradicional, que viene con una planta de miles de empleados. La banca argentina tiene mucha historia. Ven la sucursal como el centro del mundo, con el cliente ingresando al banco. Les ha costado bastante repensar esa cultura. Por eso hoy existen bancos que prueban primero lanzar una banca paralela digital. El banco Santander sale al mercado el año que viene con Open Bank. Se va dando una experimentación con distintos modelos para ver cuál funciona mejor.



P.: ¿Cuáles es el espejo en el mundo de las bantech?



A.G.: El espejo inicialmente era Europa pero también hay que hablar de Asia y sobre todo de China.



P.: ¿Cuáles son los principales servicios que comienza incorporando la banca tradicional en su proceso de transformación?



A.G.: Hoy como paso básico hay que tener un canal digital que esté alineado con las mejores prácticas del mundo. Hoy un usuario joven, un milenial, está acostumbrado a usar Amazon, Google etc, y no entiende cuando ve un canal digital de un banco. Lo ve como del año 1999. En ese sentido, hoy lo principal es innovar.



P.: ¿La crisis económica actual resulta un obstáculo para que los bancos inviertan en tecnología y comiencen a adaptarse a la nueva era digital?



A.G.: La situación económica actual hoy no es un impedimento. Las inversiones y los proyectos de transformación son a mediano plazo. En Argentina siempre hemos tenido ciclos más o menos complicados. La impresión es que la banca hoy está invirtiendo en esto porque sabe que tiene que hacerlo.



Minsait participó durante el evento como experta en Fintech y referente en el concurso que se celebró en Digital Bank para startups sobre nuevas tendencias en comportamiento social y nuevas tecnologías, formando parte del jurado del evento. Se trató de demostraciones de seis minutos por parte de startups previamente seleccionadas en las que expusieron sus modelos de negocios e ideas.