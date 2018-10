Tevez se sumó a las figuras que admitieron que no les gusta ver fútbol: ¿Quiénes son y qué miran?

El delantero de Boca, Carlos Tevez, admitió en las últimas horas que lo aburre ver un partido de fútbol y que prefiere cambiar de canal. No es la primera estrella que admite que prefiere mirar otra cosa y que no aguanta los 90 minutos.



"No me gusta el fútbol. Si pasan Barcelona-Real Madrid y en otro canal hay un torneo de golf, miro golf. Nunca fui el fanático de mirar partidos. A mí me gusta jugar, tener la pelota entre los pies", manifestó Tevez en diálogo con Clarín.



Tiempo atrás, Lionel Messi también admitió que no mira partidos en su casa: "Antonella se aburre. Prefiero ver dibujos animados con Thiago". Otro ídolo de la Selección argentina como Gabriel Batistuta, directamente confesó que no le gusta el deporte: "Sólo es mi trabajo".



Este fenómeno no le ocurre solamente a los futbolistas argentinos. Neymar confesó que sólo ve los partidos de los equipos dónde juega, mientras que Ronaldinho manifestó que no aguanta mirar 90 minutos de un partido: "Sólo veo las jugadas destacadas".



Otra estrella que no soporta ver fútbol es Gareth Bale. El jugador de Real Madrid aseguró que "es aburrido" y que prefiere ver una película.