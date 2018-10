Sindicato de las APP pidió la inscripción formal ante la Secretaría de Trabajo

La Asociación de Personal de Plataformas (APP) se convirtió en el primer sindicato de plataformas digitales del país y de América en pedir su inscripción formal para representar a los trabajadores del sector.



El naciente gremio se presentó formalmente en la Secretaría de Trabajo de la Nación para realizar la inscripción y solicitar el reconocimiento. El sindicato busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas en el marco de las nuevas plataformas digitales.



En julio de este año, trabajadores de la plataforma de envíos a domicilio "Rappi" comenzaron a reunirse y discutir cómo mejorar sus condiciones de trabajo.



"Fuimos convocados a participar de las plataformas con consignas como sé tu propio jefe. Pero rápidamente comenzamos a darnos cuenta que las aplicaciones funcionaban gracias a nosotros, y no podíamos decidir nada. Y que lo mismo le sucedía a los de Glovo, a los de Uber, a todos los que trabajan para una plataforma", explicó el nuevo gremio a través de un comunicado.



A través de la creación del sindicato APP, los trabajadores plantearon que buscan "una forma de darle mayor legitimidad" a sus reclamos "en busca de mejoras".



"Estas empresas deciden las tarifas, las comisiones y nos obligan a tributar por las operaciones comerciales por las que ellos son responsables. Trabajamos sin seguro de riesgos, sin salario fijo", advirtieron.



Además, subrayaron: "Nosotros firmamos términos y condiciones que cambian hasta una vez por mes. Las aplicaciones nos venden los uniformes y las cajas con las que hacemos publicidad en la calle. Pueden bloquearnos y controlarnos cuando quieren, el ingreso es seguro pero la amenaza del bloqueo está presente todo el tiempo".



"La plataforma sólo permite que los clientes nos califiquen a nosotros ¡Pero no a las propias plataformas! Nuestros celulares están llenos de insultos y bajas calificaciones que luego las plataformas utilizan para asignarnos peores viajes", señalaron además.



Mediante un texto que dieron a conocer a los medios de prensa y a través de redes sociales, los responsables del naciente sindicato dejaron en claro que quieren "seguir trabajando" en el sector.



"No nos queremos ir. Sin embargo, somos pocos los que podemos aguantar más de unos meses trabajando así. Por eso fundamos un nuevo sindicato. Porque se están aprovechando de nosotros. Porque nos prometieron ser nuestros propios jefes pero nos tratan como esclavos", señalaron.



Además, indicaron: "Si esta es la economía del futuro, ¿cómo puede ser que trabajemos en condiciones tan precarias? Si este es el futuro de la economía, vamos a tener que construir los sindicatos del futuro. Si no lo hacemos, los miles y miles de trabajadores que vendrán a trabajar en las plataformas no tendrán quién los defienda".