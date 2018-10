Afirman que el salario promedio en dólares ya es más bajo que en Brasil y Chile

La megadevaluación que vivió Argentina en los últimos meses continúa arrojando datos negativos. El último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano indicó que el salario promedio en dólares de los trabajadores argentinos ya es más bajo que el de los empleados brasileños y chilenos.



"De acuerdo con el INDEC, el salario promedio del primer trimestre del año se ubicaba en $ 16.293. La variación promedio de salarios en el segundo trimestre fue de 5,14%. A ello se le sumó una variación similar para estimar la evolución en el tercer trimestre. Se obtuvo así un valor de $ 18.012 que, dividido por un tipo de cambio de $ 38,50, arroja un salario promedio en dólares de 468", señaló Víctor Beker, director del CENE, en el análisis.



¿Cómo se ubica la Argentina en el concierto de naciones con este nivel salarial, entonces? "Con relación a Europa, ocupa una posición intermedia entre Bulgaria (U$S 537) y Bielorrusia (U$S 422). Con referencia a América latina, se localiza cercana a Colombia (U$S 441), pero lejos de Chile (U$S 812) o Brasil (U$S 529)", aseguró el economista.



Y agregó que si bien se suele recurrir a la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) para calcular la ubicación de la Argentina en el mundo en materia de salarios, "eso se lleva a cabo cuando hay una fuerte divergencia entre los precios externos y los internos medidos en dólares".



"No parece ser hoy la situación, con el actual tipo de cambio, luego de la reciente devaluación", aclaró el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.