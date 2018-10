En su mejor día de los Juegos, Argentina ganó tres medallas y se aseguró otra

Pese a las nubes grises que cubrieron la Ciudad de Buenos Aires y la copiosa lluvia que cayó por la tarde, el sol salió para la delegación argentina en esto Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 con la cosecha de tres medallas y con la seguridad de tener una más en camino.



Por la mañana, Facundo Firmapaz consiguió la primera presea cuando finalizó, junto a su compañera finlandesa Viivi Kemppi, en el tercer lugar del Tiro Deportivo, en la modalidad de rifle de aire comprimido 10 metros mixto internacional.



La dupla eurosudamericana venció en la contienda final por 10-7 a la mexicana Gabriela Martínez y al austríaco Stefan Wadlegger y se subieron al tercer escalón del podio.



"Se siente una emoción muy grande al poder subir a un podio. Todavía me cuesta creer que gané una medalla, porque costó mucho", declaró el mendocino de 17 años al finalizar la prueba.



Luego, cerca del mediodía, llegó el segundo Oro de Argentina en estos juegos, tras el obtenido el miércoles por Sol Ordás en Remo, gracias a los ciclistas Agustina Roth e Iñaki Iriartes, que ganaron en la categoría BMX Freestyle. El primer lugar del podio lo lograron gracias a los 81 puntos que sumó Iriarte en la primera pasada y los 83 de la segunda. Roth aportó lo suyo al quedar escolta en su prueba con 74 unidades.



El podio lo completó Alemania (en primer lugar compartido con Argentina) y Japón.



"Se escucha mucho el aliento, me siento bien cuando la gente empieza a gritar. Es más, yo tuve un problemita que se me zafó un pie en la primera ronda y todos empezaron a alentar para que siga. Eso me ayudó para poder terminar mi ronda y de paso metí un par de trucos para ver si podía rellenar esos puntos que había perdido. Es hermoso que estén todos acá gritándote y apoyándote", señaló Roth.



Es la primera vez en la historia olímpica que se disputa esta competencia de BMX.







Por la tarde, el rionegrino Mariano Carvajal, más conocido por su seudónimo Broly, obtuvo la medalla de Plata en Breaking Dance mixto. Compitió junto a la italiana Levy y en la final fueron derrotados 13-7 por la japonesa Ram, la campeona olímpica en la rama individual femenina, y el vietnaminta B4.



Ante una multitud, la mayor desde que comenzó la disciplina, y con la conducción del freestyler Inti Rap, el público no paró de alentar en todo momento y fue parte del show.



Otra gran actuación fue la del tenista Facundo Díaz Acosta, quien venció por 6-4 y 6-1 en la semifinal de individuales masculino al búlgaro Adrian Andreev y se aseguró, cuanto menos, la presea plateada cuando, el sábado, enfrente en el partido definitorio al francés Hugo Gaston en el Parque Verde.



En definitiva, este cuarto día de los Juegos fue el de mejor cosecha para la delegación local y en casi todas las instancias fue con los estadios llenos, lo que demuestra que el público se llenó del espíritu olímpico y acompaña a sus deportistas en cada una de sus participaciones.