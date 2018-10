Ante una multitud, el básquet masculino se quedó con el grupo y clasificó a cuartos

El seleccionado masculino de Básquet 3x3 cerró una primera ronda casi perfecta tras asegurarse el primer puesto del Grupo C luego del triunfo en primer turno frente a Mongolia y la derrota con Estados Unidos.



Los dirigidos por Juan Gatti se impusieron en el primer partido por 21 a 15 frente al seleccionado asiático y luego, ya clasificados, cayeron por 21-18 ante los norteamericanos, en un partidazo que registró más de 2000 espectadores en el Parque Urbano.



En un partido frenético, donde Estados Unidos casi no aprovechaba los 12 segundos de posesión y tiraba rápidamente al aro, Argentina se apoyó en el gran partido de Marco Giordano, quien anotó 9 puntos, y manejó casi todas las acciones del equipo. En un partido sumamente parejo, el conjunto visitante se llevó el triunfo por haber sido más preciso en los tiros de dos puntos.



Con el marcador igualado en 18, Estados Unidos, que en primer turno había quedado fuera de la segunda ronda tras perder con Estonia, encestó a distancia y quedó a un punto del triunfo. En esa vorágine, Argentina perdió precisión y luego de tres intentos desde afuera de Giordano, los norteamericanos sentenciaron el duelo con un simple.



Al término del partido, Juan de la Fuente dio las claves de la caída. Reconoció estar feliz por el primer puesto y la clasificación, pero dolido por perder el invicto. El alero de Quilmes en la Liga Nacional de Básquet indicó que el error fue entrar del rival y el convencimiento con el que encararon el partido.



"Yo creo que no supimos sacar la diferencia en ningún momento porque no estábamos convencidos de lo que queríamos jugar. Estados Unidos tiene un estilo de juego de agarrar rápidamente la decisión y nosotros entramos en ese juego y jugando su juego es obvio que perdés", expresó en diálogo con ambito.com.



"Entramos en su dinámica de tirar rápido, no pasarse la pelota, no defender", finalizó.



Argentina terminó primera por delante de Rusia, que en tiempo suplementario le ganó la clasificación a Estonia y se metió en la siguiente ronda. El conjunto nacional logró superar con holgura lo que muchos llamaron "el grupo de la muerte", se metió entre los ocho mejores y espera, con mucha confianza, por rival, que será el segundo del Grupo A (Chuna, Turkmenistán o Georgia).



• El atletismo empezó con lluvia.



Bajo una copiosa lluvia, el Atletismo puso primera en los Juegos Olímpicos de la Juventud con participación argentina en Lanzamiento de Disco. En ese contexto, Lázaro Bonora terminó quinto en el primer día de disputa (el domingo será la segunda y última tanda).



El atleta de 17 años lanzó el disco 55.01 metros en su primer intento, y eso fue la mejor marca. En sus otros tres intentos tuvo un registro de 53,65; 52 y 53,09, respectivamente.



La prueba la domina el neocelandés Bell Connor con un lanzamiento de 66,84 metros, seguido por el brasileño Vitor Motin (57,30) y el puertorriqueño Jorge Luis Contreras (55,99)



Por su parte, la nadadora Julieta Lema no pudo acceder a la final en los 50 metros libresal quedar 13ª (séptima en su serie) con un tiempo de 25 segundos 99 centésimas.



En los deportes por equipo, las mujeres del Becha Handball vencieron a Croacia 2 a 1 y se clasificaron a la segunda ronda. Suerte diferente tuvieron los hombres, que cayeron en una definición 26 a 24 en los shoot out (2-1 en la general), ante Tailandia y luego perdieron con España 2 a 0.



Este viernes se jugarán los últimos partidos de cada categoría correspondiente a la ronda preliminar.



Por su parte, Los Leones vencieron 3 a 0 a México y continúan firmes en los Juegos "Buenos Aires 2018". En mujeres, Las Leoncitas golearon a Uruguay 5 a 0, siguen invictas y ya se clasificaron a la siguiente ronda.



En el encuentro del Voleibol playa, el equipo femenino cayó en su tercera presentación ante Estados Unidos por 2 a 0. Por su parte, el equipo masculino se enfrenta este viernes al conjunto de Tailandia.