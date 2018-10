Calamaro le compuso una ranchera a Maradona por su llegada a México

Para darle la bienvenida a México, Andrés Calamaro le compuso una ranchera a Diego Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa. El cantante se encuentra en tierra azteca para presentar su nuevo disco.



"No sé si sea un corrido o algo con sonido de banda, fueron unas rimas, y se las mandé a través de gente de confianza por Whatsapp como bienvenida a México", manifestó Calamaro en conferencia de prensa.



"Si lo hubiéramos imaginado a Diego viviendo en Sinaloa no lo hubiéramos imaginado tan perfecto. Es tan redondo, tan épico, tan literario", agregó el autor del Salmón.



Además, explicó lo que representa que el "10" se haya mudado a México: "Es imposible que no llame la atención, es como el exilio cantarín, no sé dónde vivía antes, estuvo mucho tiempo en países árabes".