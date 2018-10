El dólar baja por sexto día consecutivo y cotiza a $ 37,52

El dólar anota este viernes su sexta baja consecutiva y cotiza a $ 37,32, con un descenso de 45 centavos en bancos y casas de cambio de la city porteña , según el promedio de ámbito.com.



A su vez, el blue opera estable a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" restó 64 centavos a $ 36,87.



Ayer, el billete cayó 41 centavos y cerró a $ 37,77; su valor más bajo en más de un mes.



El billete operó en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 68 centavos a $ 36,57 y alcanzó su menor desde la última semana de agosto, empujada por el ingreso de fondos desde el exterior y el acompañamiento del desarme de posiciones dolarizadas.



Durante la rueda, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 98.843 millones, con una tasa promedio de corte de 72,73% (subió desde el 72,41% de la colocación del miércoles) y un rinde máximo adjudicado de 74%.



Los máximos se anotaron en el inicio de la sesión en $ 37,30, apenas cinco centavos por encima del final previo. Las órdenes de venta iniciaron su presencia en el mercado con una intensidad que fue desarmando la débil resistencia de la demanda con el consiguiente impacto en la cotización del dólar. Los precios anotaron bajas sucesivas que poco a poco fueron quebrando los registros anteriores haciéndolos perforar el piso de los $ 37 con relativa facilidad. Los mínimos se marcaron sobre el final en los $ 36,57, cuando la oferta mantuvo su fuerte presencia en el mercado.



"El flujo de ingresos destinado a tomar posición en activos locales generó una baja inesperada del tipo de cambio en un escenario regional otra vez negativo (el real se depreciaba un 0,3% a 3,77), un dato que llama la atención de los analistas e inversores", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que "muchas empresas y bancos desarmaron posiciones en dólares para no pagar las altas tasas en pesos y con la fuerte tendencia a la baja que sigue teniendo el cambio no quieren quedarse en dólares".



En el mundo, el dólar caía el jueves a cerca de sus niveles más bajos en dos semanas frente a una cesta de destacadas monedas, mientras los operadores reducían sus tenencias de la divisa estadounidense por el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un avance menor de lo esperado en el dato de IPC de septiembre.



"Los rendimientos están bajando y hay datos de inflación más suaves. Esto pone en duda la cantidad de alzas de tasas de la Fed en 2019", dijo Minh Trang, operador cambiario senior del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California.



El Departamento de Trabajo informó el jueves que su Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,1% el mes pasado, por debajo del alza del 0,2% previsto por analistas consultados por Reuters.



En la región, la divisa estadounidense caía un 0,3% a 3,77 en Brasil; un 0,5% en México y un 0,3% en Chile.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 68%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 164 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para viernes y el próximo martes.



En el Rofex, se operaron $ 593 millones, más del 80 % se pactó a octubre y noviembre a $ 37,7500 y $ 39,5500; con tasas del 58,89 % y 59,49 % TNA. Los plazos continuaron a la baja, al igual que el spot (-0,68 centavos), en promedio hasta fin de año perdieron 85 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central repuntaron este jueves u$s 102 millones hasta los u$s 48.869 millones.