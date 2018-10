Creció 30% el canje de millas por pasajes en Aerolíneas Argentinas

Entre enero y septiembre de este año, los socios de "Aerolíneas Plus" utilizaron sus millas para canjearlas por el equivalente a 163.134 pasajes, un 29% más que durante el mismo período de 2017, informó la línea aérea de bandera.



Según informó la empresa, en septiembre se registró el pico máximo de canjes, con la emisión de 27.153 tickets, equivalente a un crecimiento del 89% frente al mismo mes de 2017.



Aerolíneas Argentinas recordó que los socios con millas pueden canjearlas por pasajes para sus beneficiarios designados en la cuenta "Aerolíneas Plus".



Se pueden nombrar hasta 10 beneficiarios por año calendario sin que sea requisito que exista vínculo familiar entre el socio y ellos, y es posible emitirles pasajes de premio sin ser necesario que viajen junto al titular, explicó la compañía, en un comunicado.



Además, indicó que aquellos socios que no cuenten con las millas suficientes para un canje, podrán adquirir hasta un máximo de 120.000 por año calendario; otra alternativa disponible es la transferencia de millas entre socios "Aerolíneas Plus".



En ambos casos, el costo de esas operaciones puede ser abonado en hasta 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos.



Por otra parte, la empresa informó que a partir de esta semana los clientes "Aerolíneas Plus" pueden acceder a descuentos de hasta el 50% para canjear sus millas y volar a toda su red de destinos.

Con este cambio, los destinos se encuentran clasificados en 14 zonas, en lugar de 8.



A partir de esta configuración de los destinos, es posible viajar (ida y vuelta) a: Bariloche por 10.000 millas (37,5% menos), Córdoba por 6.000 millas (25% menos), Mendoza por 8.000 millas (33% menos), Rosario por 4.000 millas (50% menos), Salta por 10.000 millas (16% menos), Trelew por 10.000 millas (16% menos), Tucumán por 8.000 millas (33% menos), San Pablo por 14.000 millas (30% menos).