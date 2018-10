Wolff: "La prisión preventiva sirve para que los políticos por fin se preocupen"

Luego que el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes recomendó el desafuero e inmediata detención de Cristina de Kirchner, el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff reivindicó la figura de la prisión preventiva y dijo que "sirve para que los dirigentes políticos por fin se preocupen".



"La prisión preventiva sirve para que los dirigentes políticos por fin se preocupen", enfatizó Wolff, a contramano de otros oficialistas que advirtieron sobre los excesos de la Justicia en el uso de ese tipo de detención, particularmente, su compañero de banca Nicolás Massot.



El jefe del bloque del PRO de la Cámara de Diputados no cuestionó el uso, pero se quejó de la implementación y de los tiempos de la Justicia. "Si hubiera sabido que íbamos a pasarnos más de un año y medio en prisión preventiva, sin novedades de la Justicia, del juicio oral, hubiera pensado dos veces el desafuero de Julio De Vido", declaró Massot.



El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, también había minimizado las preventivas y la necesidad de encercelar a los opositores. "El juez considera que debe estar en libertad o detenido mientras dure el proceso porque puede afectar su causa. Es recurrible. Para nosotros no es el tema central. Lo importante es que el caso puede ser elevado a juicio, donde un fiscal tiene que acusar y demostrar que esas personas son culpables", enfatizó.



El exjuez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, respladó a Garvano y aseguró que "piden su prisión para satisfacer a parte de la opinión pública".



Moldes pidió ratificar el procesamiento de la expresidenta como "jefa" de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Sin embargo, Carlos Beraldi, abogado defensor de la senadora aseguró que "no tiene ninguna implicancia" en la causa y que "no existen" elementos para solicitar la prisión preventiva.



El Senado se apresta a debatir nuevamente el desafuero de la exmandataria. El Bloque Justicialista, que conduce Miguel Ángel Pichetto, mantiene "la posición institucional" de la Cámara alta, de no proceder al desafuero para permitir una eventual detención mientras no haya sentencia firme. En tanto, para los legisladores se debe alcanzar la confirmación en segunda instancia. Pero las internas en Cambiemos, las alternativas electorales de cara al 2019 y la presión de sectore de poder ejercida muy fuertemente en el Gobierno para evitar que regrese a la Casa Rosada una gestión similar al kirchnerimo, cala hondo en los senadores, que prontamente volverán a plantear el debate sobre este tema.



En este marco, el diputado Wolff minimizó la polémica que protagonizó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y advirtió en declaraciones a la radio Futurock que "es el estilo de Lilita".



"No creo que Garavano quiera salvar a Cristina Kirchner como dijo Carrió", advirtió Wolff, quien de todos modos indicó que las expresiones del ministro de Justicia "fueron en un día poco feliz". Además, el diputado del PRO subrayó: "Carrió tiene su estilo y aunque no lo comparta la quiero en mi equipo".