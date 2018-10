¿Se desactiva el plan para que Argentina organice el Mundial 2030?

La crisis y la necesidad de ajustar las cuentas públicas ponen en peligro el sueño de que en 2030 se organice el Mundial de fútbol, tal como estaba previsto hacerlo en conjunto con Uruguay y Paraguay.



"No habrá un anuncio pero esa idea no corre más", aseguró una fuente cercana al presidente Mauricio Macri según revela el sitio Doble Amarilla. "Se va a dejar morir y ya se definió no avanzar en una serie de eventos que se habían planificado", relata la misma fuente.



Argentina ya había presentado el proyecto para organizar el Mundial de 2030 junto a Uruguay y Paraguay. Incluso se llevó a cabo una campaña de la que participaron Lionel Messi y Luis Suárez, figuras en sus respectivas selecciones y compañeros en el Barcelona, para fortalecer la candidatura. Pero ahora parece que se desactivó el sueño.



Según el portal, los principales motivos para la cancelación del plan es el costo económico que tendrá una inversión de tal magnitud para el país en estos momentos de crisis. El propio Fondo Monetario Internacional habría advertido, en el marco del acuerdo que firmó con la Argentina, sobre ese gasto y habría recomendado dejar de lado la idea. Y cita a la fuente: "En este contexto es imposible pensar en un Estado invirtiendo miles de millones de dólares en estadios y diferente infraestructura fundamental para poder aspirar a organizar una Copa del Mundo".



Por el lado de Paraguay, la decisión de bajarse de la candidatura no tendría motivación económica, sino más bien un desinterés del nuevo presidente Mario Abdo Benítez por el evento. En cambio, en Uruguay aún alberga la esperanza de organizar el torneo, aunque su asociación no está en las mejores condiciones.



Con la baja de la Argentina, que tenía grandes chances debido a que coincidía con el aniversario del Mundial de 1930 que se disputó en Uruguay, ganan fuerza las alternativas de Reino Unido (tanto Inglaterra, Gales, Escocia y hasta Irlanda del Norte), y de la opción de China y las dos Coreas.